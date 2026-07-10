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Notes de tall 2026 a Catalunya: baixa Medicina i la titulació amb la nota més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB
Cap carrera arriba al 13 en el curs del suspens en Matemàtiques i amb la nota mitjana més baixa a les PAU de l’últim lustre
Helena López
La patacada de Matemàtiques a les PAU —un 4,18 de mitjana, dos punts menys que el 2025, després d’un examen «impossible d’acabar»— feia presagiar una caiguda de les notes de tall, confirmada aquest divendres. Baixen les notes de tall a Medicina, la carrera de més difícil accés any rere any. Aquests estudis continuen copant les primeres posicions del rànquing de les notes de tall més altes a Catalunya, tot i que amb xifres inferiors a les del curs anterior al Clínic, la UPF, Bellvitge, Reus, a la UAB, a Lleida i a Girona.
Medicina al Clínic, la més alta, ha quedat en un 12,685, davant del 12,850 de l’any passat. A la UPF, la segona facultat amb la nota més elevada per a aquest grau, se situa en 12,534, per sota del 12,650 de l’any passat. A Bellvitge baixa fins al 12,5, davant del 12,650 del curs passat; a Reus queda en 12,426, davant del 12,576 del curs anterior, i a la UAB baixa fins al 12,354, davant del 12,494 del curs anterior. També baixa Medicina a Lleida (de 12,467 el 2025 al 12,344 d’aquest any) i a Girona (del 12,453 del 2025 al 12,302 d’aquest any).
Entre les curiositats de les primeres posicions, el 12,106 del grau de Filosofia, Política i Economia de la UPF, la UAB, la UAM i la Universidad Carlos III de Madrid
Més enllà del lleuger descens a Medicina, la sorpresa de les notes de tall publicades aquest divendres és el sorpasso de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, que amb un 12,924 encapçala la llista en un any en què cap titulació arriba al 13. També baixen Física i Matemàtiques tant a la UAB, que s’ha quedat en un 12,924, com a la UB, amb un 12,812, totes dues afectades per la ponderació de l’examen «maleït».
Tot i que la baixada més notable en la mitjana de les PAU ha estat a Matemàtiques —la matèria que pondera en més graus, cosa que ha tingut impacte tant a Medicina com a Física i Matemàtiques—, han baixat les notes en fins a 20 de les 35 matèries de les PAU. La nota mitjana de les PAU 2026 a Catalunya —corresponent a la fase d’accés— ha estat de 6,403, mentre que la nota mitjana d’accés a la universitat s’ha situat en 7,167; la mitjana de les PAU més baixa dels últims cinc cursos si es compara l’evolució entre el 2022 i el 2026: 6,856 el 2022, 6,787 el 2023, 6,752 el 2024, 6,440 el 2025 i 6,403 el 2026.
Interès per les Relacions Internacionals
A més de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,924, també ocupa les primeres posicions Estudis Internacionals d’Economia i Empresa, grau en anglès de la UPF, amb un 12,334. I, entre les curiositats de les primeres posicions, també crida l’atenció el 12,106 del grau de Filosofia, Política i Economia de la UPF, la UAB, la UAM i la Universidad Carlos III de Madrid.
Supera el 10 [un 10,912 a la UB i un 10,848 a la UAB] el doble grau d’Educació Infantil i Educació Primària en el marc del pla de millora de la formació inicial de mestres (titulació de cinc anys)
Frega l’11 [un 10,912 a la UB i un 10,848 a la UAB] el doble grau d’Educació Infantil i Educació Primària en el marc del pla de millora de la formació inicial de mestres (titulació de cinc anys).
A l’altre extrem del rànquing, en 146 titulacions n’hi ha prou amb un cinc per accedir-hi: de Traducció i Interpretació a la UAB a Història a la UB, Enologia a la URV, Arqueologia a la UAB o Periodisme a Vic.
Sortides diplomàtiques
Segons explica el web de la UAB, el grau en Dret i Relacions Internacionals de la UAB ofereix sortides professionals tant en l’àmbit jurídic com en l’internacional. Els seus titulats poden treballar en organitzacions internacionals, com les Naciones Unidas o el Consejo de Europa, i en institucions supranacionals, com la Unión Europea; incorporar-se al cos diplomàtic; desenvolupar la seva carrera en administracions públiques que intervinguin en polítiques i accions europees o internacionals; o exercir en associacions, ONG i grups de pressió amb presència internacional o representació davant les institucions comunitàries. Així mateix, segons prossegueix la presentació oficial dels estudis, la formació permet exercir l’advocacia en especialitats com el dret civil, penal, administratiu, laboral o tributari, treballar com a procurador dels tribunals i accedir, mitjançant els processos corresponents, a diferents àmbits de la funció pública, com la judicatura o la fiscalia. Disposa només de 20 places —d’aquí que la nota de tall sigui tan alta— i el curs passat la nota de tall ja era de 12,714.
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