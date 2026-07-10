La nutrició animal, clau per a reduir la petjada de carboni dels aliments
Trouw Nutrition, multinacional líder en nutrició animal pertanyent al grup Nutreco, ofereix solucions nutricionals i digitals que es combinen per a impulsar una producció més eficient, econòmica i més sostenible
Bego Contreras
En un context d'emergència climàtica, la ramaderia sostenible cada vegada adquireix més força dins del sector alimentari. Aspectes com la forma en què s'alimenten els animals, l'elecció de matèries primeres o l'eficiència de les explotacions ramaderes són determinants per a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle. Entre el 40% i el 80% de la petjada de carboni de productes quotidians com els ous, la llet o la carn depèn directament de la nutrició del bestiar. Per aquest motiu, la transformació sostenible del sistema no passa per produir menys quantitat, sinó per produir millor.
En els últims anys, la innovació tecnològica ha permès avançar cap a un model més eficient. La digitalització i l'ús de dades faciliten conèixer amb precisió l'impacte ambiental de cadascuna de les fases de la producció i aprofitar millor els recursos. Aquest canvi d'enfocament demostra que sostenibilitat i rendibilitat també poden anar de bracet.
Des de fa dècades, Trouw Nutrition, multinacional líder en nutrició animal pertanyent al grup Nutreco, ha desenvolupat solucions orientades a millorar l'eficiència i sostenibilitat de la producció animal en quatre fronts: garantir aliments segurs i traçables, optimitzar l'ús de recursos, millorar la salut i benestar animal i reduir l'impacte ambiental.
Millora de la producció
La sostenibilitat de la ramaderia no depèn únicament de reduir emissions, sinó de disposar de millors eines per a mesurar-les i gestionar-les. Només amb dades és possible identificar on es generen les emissions i quines mesures permeten reduir-les. La digitalització és clau en aquest procés, ja que demostra que la ineficiència climàtica i l'econòmica són el mateix. Un animal que consumeix més del que necessita o un pinso mal formulat genera més emissions i, al mateix temps, més costos per al productor.
És per això que *Trouw *Nutrition ha desenvolupat solucions com 'MyFeedPrint' i 'MyEggPrint', eines de mesurament de petjada ambiental de pinsos i petjada de carboni per quilogram d'ou respectivament, basades en metodologies verificades. Gràcies a aquest enfocament, els nutricionistes poden comparar l'impacte de diferents proveïdors o matèries primeres en temps real, aconseguint reduccions d'entre el 30% i el 37% en la petjada de carboni per unitat de producte ja acabat, sense sacrificar en cap moment la rendibilitat del negoci.
Reducció per sectors
L'impacte de la reducció d'emissions es percep clarament en analitzar cada sector productiu de manera integrada. En l'àmbit dels remugants, per exemple, les racions dissenyades amb criteris sobre sostenibilitat poden ajudar a reduccions de fins a la meitat de la petjada de carboni. Això es tradueix en una reducció directa del 9% de les emissions per litre de llet mitjançant l'optimització del pinso i un 10% addicional en evitar l'excés d'aprovisionament en la formulació. Si a això se suma una nutrició idònia en la cria de vedells, la millora de la longevitat de les vaques i un ajust responsable dels minerals a les necessitats reals de l'animal, el sector aconsegueix blindar la seva eficiència de manera integral.
Així mateix, el sector porcí demostra que la sostenibilitat és un motor financer. La implementació de programes d'eficiència alimentària pot disminuir fins a un 30% les emissions per quilogram de carn i, al mateix temps, genera un estalvi econòmic directe. L'ús de tècniques analítiques i models animals disminueix la petjada de carboni fins a un 12% alhora que aporta un benefici econòmic d'entre 6 i 8 euros per animal. A més, l'optimització de l'alimentació dels garrins en les seves primeres etapes de creixement i la millora de l'eficiència global de la granja a través del control de l'aigua i la nutrició afegeixen notables marges de rendibilitat i reducció ambiental.
Finalment, trobem l'avicultura, un sector molt analitzat en una Europa que exigeix cada vegada major transparència mediambiental i etiquetatges més clars. En la producció d'ous i carn d'ocell, refinar la composició de l'aliment permet reduir fins a un 37% la petjada de carboni per tona de pinso. A més, la ciència aplicada permet estendre el cicle de posada de les gallines de les 80 a les 100 setmanes, la qual cosa redueix la petjada de carboni un 5%. Això es complementa amb el desenvolupament d'animals amb ossos i peles més fortes i una millor salut intestinal, factors on cada punt de millora en la conversió de l'aliment disminueix les emissions de manera directa.
El panorama alimentari del futur exigeix sistemes transparents i mesurables, perquè la gran pregunta que hem de formular-nos ja no és només què mengem, sinó com s'ha produït i amb quin impacte en el planeta. La transformació de la ramaderia basada en la precisió demostra que és totalment viable assegurar el subministrament d'aliments d'un mode rendible, responsable i en sintonia amb els desafiaments climàtics globals de l'actualitat.
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