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Rocío Hervella, guanyadora del Premio Empresària de l'Any Banc Sabadell La Opinión de Zamora

zamora empresario

zamora empresario

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Rosada Hervella, empresària referent de la indústria alimentària espanyola, reconeguda per impulsar la innovació, la internacionalització i el lideratge femení.

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