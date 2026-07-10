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Obres de l’L9

Els veïns del Putxet desallotjats pel forat no podran tornar a casa fins divendres de la setmana que ve

La tuneladora de l’L9 arribarà a l’estació El Putxet aquest juliol i li quedarà un únic quilòmetre fins a Lesseps

Bombers parlant amb veïns del clot del Putxet, aquest dimecres al matí

Bombers parlant amb veïns del clot del Putxet, aquest dimecres al matí / Edu Gil

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Alma Rodelgo

Els veïns desallotjats dimarts passat pel forat de vuit metres de diàmetre provocat per unes obres de l’L9 no podran tornar a casa fins divendres de la setmanaque ve. Estava previst que tornessin als seus domicilis aquest dissabte, però finalment s’ha decidit allargar una setmana la tornada perquè els tècnics comprovin, «edifici per edifici», que la seguretat està garantida per complet, segons ha remarcat Ramon Ramírez, director general d’Infraestructures de la Generalitat, després d’una nova reunió mantinguda aquest divendres amb els afectats.

Els especialistes estan revisant l’estat dels terrenys que es troben sota dels immobles. Per ara, aquests treballs mostren que «els moviments dels sistemes de seguretat són molt positius», ha asseverat Ramírez. El responsable d’Infraestructures, en aquest sentit, ha demanat que es mantingui la calma perquè tot indica que cal estar tranquils. Per això, ha afegit, la tuneladora continua avançant per sota de les vivendes tal com estava previst.

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Tot i que la màquina es troba a prop de la zona on es va produir l’incident, aquest fet els obliga a ser més previnguts i a fer-la avançar a la velocitat mínima possible. L’objectiu és garantir que la tuneladora surti de l’àrea de les vivendes sota un control absolut.

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