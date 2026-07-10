Obres de l’L9
Els veïns del Putxet desallotjats pel forat no podran tornar a casa fins divendres de la setmana que ve
La tuneladora de l’L9 arribarà a l’estació El Putxet aquest juliol i li quedarà un únic quilòmetre fins a Lesseps
Alma Rodelgo
Els veïns desallotjats dimarts passat pel forat de vuit metres de diàmetre provocat per unes obres de l’L9 no podran tornar a casa fins divendres de la setmanaque ve. Estava previst que tornessin als seus domicilis aquest dissabte, però finalment s’ha decidit allargar una setmana la tornada perquè els tècnics comprovin, «edifici per edifici», que la seguretat està garantida per complet, segons ha remarcat Ramon Ramírez, director general d’Infraestructures de la Generalitat, després d’una nova reunió mantinguda aquest divendres amb els afectats.
Els especialistes estan revisant l’estat dels terrenys que es troben sota dels immobles. Per ara, aquests treballs mostren que «els moviments dels sistemes de seguretat són molt positius», ha asseverat Ramírez. El responsable d’Infraestructures, en aquest sentit, ha demanat que es mantingui la calma perquè tot indica que cal estar tranquils. Per això, ha afegit, la tuneladora continua avançant per sota de les vivendes tal com estava previst.
Tot i que la màquina es troba a prop de la zona on es va produir l’incident, aquest fet els obliga a ser més previnguts i a fer-la avançar a la velocitat mínima possible. L’objectiu és garantir que la tuneladora surti de l’àrea de les vivendes sota un control absolut.
- Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva
- L’aventura del primer gironí a la Primera Divisió de les Maldives
- Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
- Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
- La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de 'Enredados
- Necrològiques del 9 de juliol de 2026