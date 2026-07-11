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8 de setembre

L’Assemblea Educativa de Catalunya convoca una vaga per al primer dia de curs: «No començarà amb normalitat»

L’organització reclama al Govern que convoqui de manera urgent la taula de negociació amb el comitè de vaga per arribar a acords que permetin millorar l’educació pública

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L’Assemblea Educativa de Catalunya acorda anar a la vaga el 8 de setembre: «El curs no començarà amb normalitat»

L’Assemblea Educativa de Catalunya acorda anar a la vaga el 8 de setembre: «El curs no començarà amb normalitat» / Otras

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Clàudia Mas

Barcelona

L’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha acordat convocar una vaga als centres educatius públics el pròxim 8 de setembre, coincidint amb el primer dia del curs escolar.

La decisió s’ha pres durant una trobada celebrada a Sant Celoni, en què també han participat representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, organitzacions amb capacitat legal per formalitzar la convocatòria.

La portaveu de l’AEC, Mònica Rodrigo, ha advertit, en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), que l’inici del curs no es desenvoluparà amb normalitat, malgrat les previsions del Departament d’Educació.

«Tot i que el departament digui que el curs començarà amb normalitat, no serà així», ha assegurat Rodrigo. La portaveu també ha assenyalat que la comunitat educativa no vol esperar fins a l’inici de les classes per obrir les negociacions amb l’Administració.

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Per aquesta raó, l’AEC ha instat el Govern a convocar de manera urgent la taula de negociació amb el comitè de vaga. L’objectiu, segons l’organització, és arribar a consensos i acordar mesures que contribueixin a millorar el sistema educatiu públic abans del començament del nou curs.

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