El desallotjament del Putxet s’allarga fins a la setmana que ve
S’ha decidit allargar la tornada dels afectats pel forat provocat per les obres de l’L9 fins que la seguretat estigui garantida "edifici per edifici".
ALMA RODELGO
Els veïns desallotjats del Putxet dimarts pel forat de vuit metres de diàmetre provocat per unes obres de l’L9 no podran tornar a casa fins divendres de la setmana vinent. Estava previst que tornessin als seus domicilis avui, però finalment s’ha decidit allargar una setmana la tornada perquè els tècnics comprovin el subsol. Prosseguiran fins que la seguretat estigui garantida per complet "edifici per edifici", segons va remarcar Ramon Ramírez, director general d’Infraestructures de la Generalitat, després d’una nova reunió mantinguda ahir amb els afectats.
Els especialistes estan revisant l’estat dels terrenys que es troben a sota dels immobles des de dijous, uns treballs que s’allargaran set dies. Aquestes comprovacions se sumaran a les auscultacions permanents i noves inspeccions als immobles. Per ara, els resultats són "molt positius i estabilitzats", va asseverar Ramírez. El responsable d’Infraestructures, en aquest sentit, va demanar que es mantingui la calma perquè tot indica que cal estar tranquils.
Va afirmar que no s’han trobat "sorpreses" en l’estudi de les dades de moviment, edificis i terreny dels últims tres dies, però en tot cas va dir que, arran de totes les feines d’aquests dies, podrien "modificar el protocol" d’actuacions de la tuneladora si és necessari perquè "això no torni a passar".
La tuneladora avança
Ramírez va agregar que la tuneladora "no ha estat aturada en cap moment". Continua avançant per sota dels habitatges tal com estava previst. Que la màquina es trobi a prop de la zona on es va produir l’incident els obliga a ser més previnguts i a fer-la avançar a la velocitat mínima possible. L’objectiu és garantir que la tuneladora surti de l’àrea dels habitatges sota un control absolut.
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Barcelona, Albert Batlle, va afirmar que, fins al moment, no s’han trobat amb situacions d’"emergència habitacional" entre els desallotjats del barri del Putxet, ja que la majoria han anat a les cases d’amics o familiars, o hotels. En tot cas, va assegurar que el consistori treballa estretament amb el sector hoteler i va explicar que s’han ajustat les reserves amb "una perspectiva de set dies", després de l’ampliació del període d’inspecció. El Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) també manté el seu dispositiu actiu de deu del matí a nou de la nit, igual que el punt d’atenció habilitat al centre cívic Vil·la Florida.
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