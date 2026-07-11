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Els bombers del departament dels Pirineus Orientals donen per controlat l'incendi de la Catalunya Nord

El foc va començar el 4 de juliol al municipi de Trevillac

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

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ACN

Barcelona

Els Bombers del departament dels Pirineus Orientals, el SDIS 66, ha donat per controlat l'incendi de la Catalunya Nord que es va declarar el 4 de juliol al municipi de Trevillac. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar.

El prefecte ha destacat que, gràcies als esforços dels bombers, s'ha impedit que el foc arribi al massís d'Aspres, com va passar en l'històric incendi del 1976. Aquest divendres ja es va anunciar que poden tornar a casa els veïns dels últims sis municipis afectats per l'incendi.

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