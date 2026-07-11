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Illa destaca que Catalunya vol viure l'eclipsi com a "protagonista científica"

El Govern celebra una jornada per "coordinar el desplegament institucional, científic i de seguretat"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la cloenda de la jornada 'Compte enrere: tot preparat per a l'eclipsi del segle'.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la cloenda de la jornada 'Compte enrere: tot preparat per a l'eclipsi del segle'. / Jordi Bedmar /Presidència

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ACN

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que "Catalunya no vol viure l'eclipsi només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica". Així ho ha dit en la jornada celebrada al Centre d'Interpretació de l'Arròs La Torra de Camarles (Baix Ebre) amb l'objectiu de "coordinar el desplegament institucional, científic i de seguretat" davant l'esdeveniment del pròxim 12 d’agost.

Illa ha posat de manifest que és una oportunitat única "per acostar la ciència a tothom" i ha apel·lat a veure l'eclipsi amb “responsabilitat” i sempre "seguint les recomanacions de seguretat, respectant els punts d'observació habilitats i tenint cura, en tot moment, del territori".

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