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Jayden Adams (25), internacional amb Sud-àfrica en aquest Mundial, apareix mort en un hotel

El futbolista de 25 anys va morir aquest dissabte en condicions que no han transcendit als mitjans de comunicació

El jugador de Sud-àfrica Jayden Adams durant la trobada en aquest Mundial contra Mèxic.

El jugador de Sud-àfrica Jayden Adams durant la trobada en aquest Mundial contra Mèxic. / DPA via Europa Press

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El Periódico

Barcelona

El futbol sud-africà està de dol per la mort de Jayden Adams, internacional amb la selecció de Sud-àfrica i recent participant en el Mundial de 2026. El migcampista, de 25 anys, va morir aquest dissabte per causes que, de moment, no han estat comunicades oficialment. El Ministeri d'Esports de Sud-àfrica va confirmar la defunció, mentre que la família ha sol·licitat respecte per la seva privacitat.

En les últimes hores, diversos mitjans sud-africans van informar que el futbolista hauria estat trobat sense vida en un hotel de Ciudad del Cabo. No obstant això, aquesta informació no ha estat confirmada per les autoritats i les circumstàncies de la mort continuen envoltades d'incertesa.

La Unió de Futbolistes Sud-africans (SAFPU) va expressar el seu pesar mitjançant un comunicat en el qual va destacar el llegat esportiu i humà d'Adams, al qual va definir com un futbolista d'enorme talent que va representar al seu país amb orgull i humilitat. Als missatges de condolença es van sumar també el ministre d'Esports sud-africà, Gayton McKenzie, i el president de la FIFA, Gianni Infantino.

Adams acabava de viure el moment més important de la seva carrera en participar en el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. El migcampista va ser titular en les trobades de la fase de grups davant Mèxic i República Txeca i va disputar també els minuts finals de la victòria sobre Corea del Sud, un triomf que va permetre als 'Bafana Bafana' accedir per primera vegada a les eliminatòries del torneig. En la ronda de setzens de final, enfront del Canadà, va romandre en la banqueta.

Pèrdua per al futbol

Nascut a Ciutat del Cap en 2001, Adams es va formar en el Stellenbosch FC abans de fitxar al començament de 2025 pel Mamelodi Sundowns, el club més llorejat del futbol sud-africà. Amb la selecció absoluta va debutar en 2022 i es va consolidar com una de les peces importants del combinat nacional durant la fase de classificació per al Mundial. A més, recentment havia contribuït a la conquesta de la Lliga de Campions d'Àfrica amb el seu club.

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La seva defunció es produeix a penes unes setmanes després de la seva participació en la Copa del Món i suposa un dur cop per al futbol sud-africà, que perd a un dels seus jugadors amb major projecció quan travessava el millor moment de la seva carrera.

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