L'incendi de Los Gallardos va arribar a avançar a cent metres per minut i ja aconsegueix les 6.600 hectàrees cremades
El foc, originat per la caiguda d'un pal, ha obligat a evacuar a més de 1.400 persones, dotze persones han mort i es registren set denúncies oficials per desapareguts
L'incendi de Los Gallardos, que ja ha estat qualificat com el més mortal del segle XXI a Espanya, continua actiu i ja ha arrasat més de 6.600 hectàrees per la seva extrema virulència.
Víctimes i desapareguts
Entre les víctimes mortals es troben dotze persones, entre elles dos menors, i tots de procedència estrangera. La xifra de desapareguts es manté en 23, dels quals només són oficials set denúncies, que podrien correspondre's algunes d'elles amb els ja morts.
Els cossos encara estan analitzant-se per a saber la seva identitat i poder identificar si corresponen amb les denúncies formals de desapareguts.
Extrema virulència
El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha advertit sobre l'"extrema virulència" de l'incendi forestal de Los Gallardos i ha assegurat que en els seus pitjors moments va arribar a avançar a una velocitat de cent metres per minut. Per això li atribueix una "gravetat que no s'ha conegut mai".
Sobre l'evolució operativa, Bolaños ha precisat que la zona sud, limítrof amb l'autovia A-7, es troba "pràcticament estabilitzada", concentrant-se ara els majors esforços en el front nord.
Així mateix, ha confirmat la detenció de dues persones durant la passada nit per desobeir les ordres d'evacuació impartides per la Guàrdia Civil.
Les condicions afavoreixen l'extinció
Actualment, les condicions meteorològiques són favorables, permetent reduir la virulència del foc i facilitant les tasques d'extinció. Segons ha traslladat la Junta d'Andalusia, durant la nit s'han registrat vents molt fluixos, d'al voltant de 2 quilòmetres per hora, i la humitat relativa ha augmentat fins a situar-se entorn del 50%.
Es preveu que aquest clima es mantingui fins a les 16.00, la qual cosa permetrà als efectius passar de les labors merament defensives a l'atac directe per a intentar estabilitzar el perímetre de l'incendi.
El dispositiu autonòmic desplegat en aquests moments compta amb 13 grups de bombers forestals, nou tècnics d'operacions (TOP), tres autobombes, una Unitat Mèdica d'Incendis Forestals (EMIF) i una Unitat Mòbil de Meteorologia i Transmissions (UMIF). A més, el Govern d'Espanya manté desplegats a uns 540 efectius sobre el terreny.
Al llarg del matí s'ha procedit a la incorporació escalonada d'aeronaus, amb l'objectiu de completar un dispositiu de vuit mitjans aeris treballant sobre l'incendi.
Més de 1.400 evacuats
Un total de 1.448 persones han estat evacuades de manera preventiva, corresponents a onze zones distintes. D'elles, 164 persones es troben realbergades en el teatre de Lubrín, el pavelló de Politja i un antic convent. Paral·lelament, es manté el confinament d'unes vuitanta persones en la barriada del Pocico, en Lubrín.
Tot va començar amb un pal de llum
La caiguda d'un pal de llum en una cuneta va ser l'origen del succés. El pal, que era de fusta i es trobava en mal estat, va caure en una cuneta pròxima a la pedania d'Almocáizar, al costat de la carretera N-340. Encara s'està determinant si la instal·lació era de titularitat privada o pública, però sí que es coneix que es troba al costat d'un bar de la localitat de, l'antic bar Anita.
El que va començar com un petit incendi urbà, en incendiar-se en primera instància la cuneta, es va convertir en un incendi forestal que va escalar ràpidament per la intensitat del vent, que va desplaçar les flames cap al bosc. Les altes temperatures, el vent, i la complexitat del terreny ple d'arbustos i terres escarpades, expliquen l'extrema virulència d'aquest i la ràpida propagació pel territori.
Via: Regió7
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