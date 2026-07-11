La potabilitzadora de Sant Feliu abastirà el 15% de l’àrea de BCN
Salvador Illa situa en el 33% el pes actual de les fonts alternatives i fixa com a objectiu arribar al 70% d’autonomia hídrica per garantir el subministrament tot i que no plogui.
Clàudia Mas
Des de fa més de mig segle, cinc pous extreuen aigua del subsol del Parc Agrari de Sant Feliu de Llobregat. A partir d’ara, aquest recurs alimentarà la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) Estrella, una planta que serà capaç de tractar fins a 1.000 litres per segon i de proveir el 15% de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona.Des de fa més de mig segle, cinc pous extreuen aigua del subsol del Parc Agrari de Sant Feliu de Llobregat. A partir d’ara, aquest recurs alimentarà la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) Estrella, una planta capaç de tractar fins a 1.000 litres per segon i de proveir el 15% de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona.
La instal·lació, inaugurada ahir pel president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, és una de les primeres grans obres destinades a preparar el sistema metropolità per a futures sequeres. La planta va ser construïda per Veolia i serà operada per Aigües de Barcelona.La instal·lació, inaugurada aquest divendres pel president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat per la consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, és una de les primeres grans obres destinades a preparar el sistema metropolità per a futures sequeres. La planta ha sigut construïda per Veolia i serà operada per Aigües de Barcelona.
Aigua tot i que no plogui
Illa va insistir que la bona situació actual dels embassaments no ha de frenar les inversions. Les reserves de les conques internes se situen en el 90,3%, però el president va defensar que Catalunya ha d’estar preparada per quan torni a faltar la pluja.Illa ha insistit que la bona situació actual dels embassaments no ha de frenar les inversions. Les reserves de les conques internes se situen en el 90,3%, però el president ha defensat que Catalunya ha d’estar preparada per quan torni a faltar la pluja. "L’objectiu és tenir aigua sense haver de dependre de si plou o no plou". La nova planta permetrà augmentar l’autonomia hídrica i reduir la dependència dels embassaments."L’objectiu és tenir aigua sense dependre de si plou o no plou", ha afirmat. Així, la nova planta permetrà augmentar l’autonomia hídrica i reduir la dependència dels embassaments.
Actualment, el 33% de l’aigua procedeix de fonts alternatives, com l’aigua regenerada, la dessalinitzada o l’extreta del subsol. El Govern vol elevar aquest percentatge fins al 70% per garantir el subministrament fins i tot durant una sequera llarga i intensa. L’estratègia es recolza en tres vies: regenerar aigua ja utilitzada, aprofitar les aigües subterrànies i augmentar la dessalinització.Actualment, al voltant del 33% de l’aigua procedeix de fonts alternatives, com l’aigua regenerada, la dessalinitzada o l’extreta del subsol. El Govern vol elevar aquest percentatge fins al 70% per garantir el subministrament fins i tot durant una sequera llarga i intensa. L’estratègia es recolza en tres vies: regenerar aigua ja utilitzada, aprofitar les aigües subterrànies i augmentar la dessalinització.
La nova potabilitzadora aprofita l’aigua captada per cinc pous ja existents. Les antigues instal·lacions no podien respondre plenament a les exigències actuals sobre la qualitat de l’aigua de consum humà, per la qual cosa va ser necessari modernitzar tot el procés.La nova potabilitzadora aprofita l’aigua captada per cinc pous ja existents. Les antigues instal·lacions no podien respondre plenament a les exigències actuals sobre la qualitat de l’aigua de consum humà, per la qual cosa ha sigut necessari modernitzar tot el procés. L’ETAP Estrella incorpora carbó actiu i osmosi inversa, tractaments que eliminen sales, compostos orgànics i altres substàncies abans d’incorporar l’aigua a la xarxa.L’ETAP Estrella incorpora carbó actiu i osmosi inversa, dos tractaments que permeten eliminar sales, compostos orgànics i altres substàncies abans d’incorporar l’aigua a la xarxa. "Avui fem un pas endavant important", va valorar Illa, que va defensar la necessitat d’invertir abans que arribi una altra emergència. La planta ha suposat una inversió de 45,9 milions, tot i que el president la va arrodonir en uns 47 milions. Segons va dir, anticipar-se a la falta d’aigua és "molt més barat que no tenir aigua"."Avui fem un pas endavant important", ha assenyalat Illa, que ha defensat la necessitat d’invertir abans que arribi una altra emergència. La planta ha suposat una inversió de 45,9 milions d’euros, tot i que el president l’ha arrodonit en uns 47 milions. Segons el seu parer, anticipar-se a la falta d’aigua és "molt més barat que no tenir aigua".
El president d’Aigües de Barcelona, Miquel Roca, va definir la posada en marxa de la planta com un nou pas en la transformació del cicle de l’aigua. També va destacar la col·laboració entre administracions i empreses per respondre als efectes del canvi climàtic. Per la seva banda, el director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, va remarcar que la nova instal·lació permetrà respondre millor als moments de més demanda i assegurar la qualitat de l’aigua que arriba a més de tres milions de persones.El president d’Aigües de Barcelona, Miquel Roca, ha definit la posada en marxa de la planta com un nou pas en la transformació del cicle de l’aigua. També ha destacat la col·laboració entre administracions i empreses per respondre als efectes del canvi climàtic. Per la seva banda, el director general d’Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha remarcat que la nova instal·lació permetrà respondre millor als moments de més demanda i assegurar la qualitat de l’aigua que arriba a més de tres milions de persones.
Un jardí vertical
Illa va avançar que abans de final d’any entraran en servei l’estació d’aigua regenerada de Sant Feliu i l’ampliació de la potabilitzadora del Besòs. En conjunt, aportaran una quantitat equivalent a prop del 10% del consum anual de l’àrea metropolitanaIlla ha avançat que abans de final d’any entraran en servei dues actuacions més: l’estació d’aigua regenerada de Sant Feliu i l’ampliació de la potabilitzadora del Besòs. En conjunt, aportaran una quantitat equivalent a prop del 10% del consum anual de l’àrea metropolitana..
L’alcaldessa de Sant Feliu, Lourdes Borrell, va assenyalar que un dels reptes era reduir l’impacte d’uns edificis de grans dimensions dins del Parc Agrari. Per aquesta raó, el projecte inclou un jardí vertical amb espècies mediterrànies de baix consum d’aigua i zones verdes relacionades amb la identitat de Sant Feliu com a ciutat de les roses. Aquests espais es regaran amb aigua regenerada i subterrània, sense utilitzar aigua potable, va assegurar la primera edil.L’alcaldessa de Sant Feliu, Lourdes Borrell, ha assenyalat que un dels reptes era reduir l’impacte d’uns edificis de grans dimensions dins del Parc Agrari. Per aquesta raó, el projecte inclou un jardí vertical amb espècies mediterrànies de baix consum d’aigua i zones verdes relacionades amb la identitat de Sant Feliu com a ciutat de les roses. Aquests espais es regaran amb aigua regenerada i subterrània, sense utilitzar aigua potable; ha assegurat la primera edil.
Borrell també va destacar la funció educativa de la instal·lació. Les escoles podran visitar-la per conèixer d’on procedeix l’aigua, com es tracta i per què és necessari cuidar cada gota davant el canvi climàticBorrell també ha destacat la funció educativa de la instal·lació. Les escoles podran visitar-la per conèixer d’on procedeix l’aigua, com es tracta i per què és necessari cuidar cada gota davant el canvi climàtic. La CEO de Veolia Environnement, Estelle Brachlianoff, va destacar que Barcelona està especialment exposada als efectes del canvi climàtic.
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