El PSC tornaria a guanyar les eleccions municipals
ERC pujaria i Aliança i Vox superarien Junts. Alamany (5,2), Collboni (5,1) i Martí (5) aproven, i suspenen Pisarello (4,7) i Sirera (3,3).
I. G.
El PSC guanyaria les eleccions municipals si avui se celebressin comicis a Barcelona, segons la intenció directa de vot expressada al Baròmetre de Barcelona corresponent al primer semestre del 2026 i elaborat a partir de 800 entrevistes telefòniques entre el 26 de maig i el 3 de juny del 2026 a persones majors d’edat empadronades a la ciutat amb dret a vot. Els socialistes encapçalen les dades de l’enquesta municipal –que no té cuina, no està corregida amb el record de vot i el vot ocult com és habitual en els sondejos electorals– amb un 13%, un punt més que en l’anterior estudi. Els segueixen ERC, que repunta fins a l’11,1% de respostes. A més distància se situa Barcelona en Comú (4,7%).
Destaca també la mala perspectiva que ha sigut atorgada pel sondeig a Junts, actual primera força del ple, que compta amb 11 regidors, i en la setena posició del baròmetre, en gran part per causa de l’auge de l’extrema dreta. Aliança Catalana es col·loca quarta (3,3%) en intenció de vot, per davant del PP (3,1%), Vox (2,7%), Junts (2,6%) i la CUP (2,3%), en un escenari marcat per una elevada indecisió. El 45,1% dels enquestats asseguren que encara no saben a qui votarien o prefereixen no respondre.
A més, el 30,8% dels barcelonins creuen que Collboni serà reelegit el 2027, una percepció que li dona avantatge per encarar la precampanya aquesta tardor. El socialista també surt guanyador, amb un 11,5% de les respostes, d’una pregunta oberta a la ciutadania sobre quina persona preferiria que ostentés la vara municipal. En aquest llistat de respostes espontànies sorprenen exalcaldes i polítics que no seran candidats el 2027, com Xavier Trias, Ada Colau, Gabriel Rufián o Sílvia Orriols.
L’estudi reflecteix, a més, una valoració relativament positiva de la gestió de l’Ajuntament, que obté un 48,4% d’opinions bones o molt bones, per sobre de la Generalitat i del Govern d’Espanya. Quant als líders municipals, només tres aconsegueixen l’aprovat: Elisenda Alamany (ERC), que encapçala la classificació amb un 5,2; Jaume Collboni (PSC), amb un 5,1, i Jordi Martí Galbis (Junts), amb un 5. Per sota queden Gerardo Pisarello (4,7), Daniel Sirera (3,3) i Gonzalo de Oro Pulido (2,6), tot i que l’actual cap de files de Vox no ha sigut confirmat encara com a alcaldable oficial del partit. Collboni continua sent el dirigent més conegut per la ciutadania, amb un nivell de notorietat del 80,7%.
La primera tinenta d’alcalde, Laia Bonet, va celebrar que el baròmetre situï el PSC com a guanyador d’unes hipotètiques eleccions municipals, i va remarcar el fet que Jaume Collboni sigui el candidat preferit per ocupar l’alcaldia. Tot i així, va assegurar que el govern no interpreta aquests resultats "com un punt d’arribada", sinó com "una responsabilitat encara més gran" per continuar treballant. Bonet també va mostrar la seva preocupació pel creixement d’Aliança Catalana i va advertir que "el discurs de l’odi pot guanyar terreny a Barcelona" si la resta de forces polítiques no actuen amb responsabilitat.
Lectura crítica
La portaveu de Junts per Barcelona, Neus Munté, va portar a terme una lectura molt crítica dels resultats obtinguts pel baròmetre i va assegurar que reflecteixen una "fotografia grisa, trista i anodina" de la ciutat i del govern de Collboni. Segons Munté, l’augment de ciutadans que consideren que Barcelona ha empitjorat i el creixement de preocupacions com l’habitatge, la inseguretat, la immigració, el turisme o la neteja evidencien que l’executiu municipal "no ofereix respostes ni empatia" davant dels principals problemes dels veïns.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els pisos a la Costa Brava s’encareixen fins a un 69% en cinc anys: aquests són els municipis més cars i més barats
- Figueres expulsa una parada del mercat de fruita i verdura que acumulava més de 10.000 euros en sancions
- Detenen a Torroella de Montgrí un professor jubilat de 74 anys per fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva
- L’aventura del primer gironí a la Primera Divisió de les Maldives
- Roses es queda sense les atraccions de Festa Major aquest estiu
- Queixes i enfrontaments de veïns i treballadors de Renfe a les obres del taller de manteniment de Ripoll
- La Catedral de Girona i els seus voltants seran protagonistes del rodatge de 'Enredados
- La Policia de Salt vigila amb drons les Deveses i les hortes per evitar-hi incendis