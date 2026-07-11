"Vam haver de deixar casa nostra"
El centre habilitat al poliesportiu Vista Alegre de Garrucha acull desenes de desallotjats per l’incendi. La tasca dels psicòlegs i dels intèrprets és clau per atendre el gran nombre de residents estrangers afectats.
LAURA RUBIO
Al voltant de 80 persones desallotjades per l’incendi de Los Gallardos es trobaven ahir, a les 18.00 hores, al poliesportiu Vista Alegre de la localitat d’Almeria de Garrucha, on l’ajuda no parava d’arribar. Ventiladors, ampolles d’aigua, menjar i medicaments s’agrupava tot al poliesportiu, mentre les famílies continuaven arribant per refugiar-se del foc.
"Aquesta dona està buscant el seu marit", s’escoltava una operària de la Creu Roja. Minuts després, el matrimoni aconseguia retrobar-se després de portar separats des de la nit anterior. Tots dos van ser desallotjats junts, però ell va ser traslladat a diàlisi i ella li va perdre la pista. Finalment, sota aplaudiments i somriures, tots dos es van trobar i van poder deixar el recinte.
Com ells, des de dijous a la tarda, el poliesportiu va rebre entorn d’unes 200 persones de Los Gallardos i pedanies, segons explicava un dels voluntaris del centre. No obstant, moltes d’elles van ser ressituades en altres centres, en hotels, o van agafar vols per tornar al seu lloc d’origen. Segons va indicar Gerónimo Vera, president autonòmic de la Creu Roja, la majoria dels desallotjats són belgues o anglesos, que freqüenten aquesta localitat com a segona residència.
No únicament les persones omplien el recinte, moltes de les famílies estaven acompanyades també pels seus animals de companyia, gossos bàsicament, que serveixen de suport emocional per a alguns dels damnificats i a qui se’ls acull amb la mateixa implicació.
En un escenari on la tragèdia marca la situació, la gent semblava mantenir la calma. "No puc explicar com estic d’agraïda per tota l’ajuda que estic rebent", expressava Jackie, una veïna de Los Gallardos que va ser desallotjada a les 18.00 hores. Originària d’Anglaterra, resideix a la localitat al costat del seu marit, que l’acompanyava.
"Estem vives"
"Va ser dur, però no teníem cap altra opció. Vam haver de deixar casa nostra perquè era molt a prop de l’incendi", explicava, tot confiant a poder-hi tornar avui. Al seu costat, una veïna compartia el mateix alleujament: "L’important és que estem vives", deia.
L’ajuda es presta de moltes formes al centre. Veïns, entitats locals i supermercats de la zona s’han bolcat per ajudar els afectats, segons valoraven ahir tècnics de la Creu Roja, que mostraven el seu agraïment. A més de l’ajuda material, els desallotjats compten amb suport emocional per part de psicòlegs i, a causa del gran nombre de persones estrangeres, tenen a la seva disposició intèrprets per facilitar la comunicació.
Són moltes les persones que esperen amb paciència i que, malgrat la situació d’incertesa i la tragèdia que es viu a pocs quilòmetres de distància i l’angoixa de no saber quan podran tornar a casa ni què hi trobaran, intenten mantenir la serenor.
Commoció
Entre els testimonis dels qui estan vivint aquesta tragèdia en primera persona, hi ha la Paula, de 30 anys, veïna de Los Gallardos. Segons explica, el foc es va originar arran de la caiguda d’un pal elèctric a Almocaizar, una pedania del municipi.. La Paula, encara commocionada, explicava ahir que alguns dels morts miraven de fugir als seus vehicles o motos i que eren majoritàriament de Bédar, una pedania de Los Gallardos especialment afectada per l’incendi.
El foc, segons explicava, semblava haver-se apagat a última hora de la tarda de dijous. Amb l’arribada de la nit, però, les flames es van revifar i l’incendi va tornar a guanyar intensitat. "Està completament fora de control", lamentava la Paula.
Ahir, continuaven evacuats els veïns d’Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, el Pinar de Bédar i el complex turístic Miraflores.
Un total de 54 persones continuaven allotjades al Centre d’Arts Escèniques de Los Gallardos, on reben assistència dels serveis d’emergència i dels voluntaris de Creu Roja.
El municipi d’Almeria de Lubrín també ha habilitat espais al seu teatre i al polígon industrial per atendre prop d’un centenar de persones desallotjades.
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