Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
govern Gironapiscina LlagosteraAP-7Carles Puigdemontonada de calorCarles Puigdemontincendi AlmeriaMundial futbol
instagramlinkedin

L'incendi d'Aiguamúrcia, Querol i Pontons ja afecta unes 80 hectàrees i ha obligat a confinar 5 municipis

S'han mobilitzat més de 200 bombers i s'han demanat dos avions al Ministeri per a la Transició Ecològica

Els Bombers treballen en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia amb un potencial d'unes 400 hectàrees

Els Bombers treballen en un nou incendi forestal a Aiguamúrcia amb un potencial d'unes 400 hectàrees / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Aiguamúrcia

L'incendi afecta unes 80 hectàrees de terreny forestal dels termes d'Aiguamúrcia i Querol (Alt Camp) i Pontons (Alt Penedès). A conseqüència de la proximitat del foc, Protecció Civil ha enviat un ES-Alert amb ordre de confinament de la població d'Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Hi treballen 74 dotacions terrestres, 11 mitjans aeris i s'han mobilitzat més de 200 efectius dels Bombers de la Generalitat. També s'han demanat dos avions de gran capacitat al Ministeri per a la Transició Ecològica. Segons el Meteocat, l'estació meteorològica més propera a l'incendi indica a les 17.00 una temperatura de 32,7 graus amb una humitat relativa del 30%. S'hi donen ràfegues de vent màximes de 28 kilòmetres per hora.

Segons els Bombers, el foc crema amb intensitat, emet focus secundaris a uns 200 metres de distància i avança a una velocitat de 2 kilòmetres per hora. Per a la seguretat de la població, a les 16.47 hores s'ha dictat una ordre de confinament que inclou els termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldossera, Mas Bermell i Can Llenes, a Querol; Mas Gassons, a Aiguamúrcia; la Llacuna i Torrelles de Foix. Els confinaments es monitoritzen contínuament per si cal dictar-ne l’ampliació.

La població total confinada és d'aproximadament unes 2.500 persones. S'ha demanat tancar portes i finestres i no circular per la zona. Es recorda que, en cas d'urgència, cal trucar al 112.

El foc es mou en direcció nord-oest i ha saltat el primer eix de confinament previst, la carretera T-224, tot i que s'espera que altres trams de la via serveixin per aturar les flames. A prop, hi ha un espai de camps on s'hi està dirigint maquinària pesada. Els mitjans aeris treballen a ambdós flancs: a l'esquerre, que s'està prioritzant i del qual cal aturar l'avanç perquè avança cap a les urbanitzacions; al dret, on hi ha presència de focus secundaris. També es concentren esforços per evitar l'expansió i carreres a la cua.

S'han demanat dos avions de gran capacitat al Ministeri per a la Transició Ecològica. I també es compta amb el suport dels voluntaris de les ADF.

Segons els càlculs efectuats per la unitat de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS), el 97,37% de la zona afectada és d'arbrat i la resta és matollar. Els Agents Rurals segueixen treballant sobre el terreny i amb el Grup de Suport Aeri per fer la valoració de l’afectació del foc.

Notícies relacionades

El Servei Català de Trànsit informa que per aquest incendi hi ha totalment restringida la circulació a la carretera T-244 entre Aiguamúrcia i Querol.

Via: Regió7

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents