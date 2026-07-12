Tragèdia a Andalusia
Juanma Moreno dona per estabilitzat l’incendi de Los Gallardos (Almeria): «És el principi del final»
Els equips d’emergència continuaran desplegats sobre el terreny per aconseguir el control definitiu de les flames
Incendis forestals a Los Gallardos (Almeria) i a Catalunya, última hora en directe: xifra de morts, ferits i desapareguts
Antonio Muñoz
«Avui podem traslladar bones notícies». Així ha iniciat la seva intervenció el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, des del lloc de comandament de l’incendi de Los Gallardos, a Almeria. El dirigent del PP-A ha comparegut aquest diumenge per anunciar «l’estabilització de l’incendi», una situació que, segons ha explicat, significa que el foc està «perimetrat i acotat, sense perill de flames».
Moreno ha vinculat aquesta evolució favorable a les bones condicions meteorològiques registrades durant la nit i a la bona feina de tots els efectius desplegats sobre el terreny, una cosa que van recalcar dissabte a la tarda Antonio Sanz i Félix Bolaños.
7.000 hectàrees cremades
El balanç inicial de l’incendi s’eleva a 7.000 hectàrees cremades, amb un perímetre de més de 40 quilòmetres. «Perquè ens fem una idea de l’abast que ha tingut aquest incendi en aquests dies», ha apuntat Moreno, que ha qualificat el foc com a «complex, difícil i terrible».
Després de l’estabilització, la Junta inicia ara una fase de desescalada i l’incendi passarà a situació operativa 1. L’UME enllestirà la seva feina durant aquesta jornada, mentre es manté un dispositiu d’uns 90 efectius de l’Infoca i mitjans aeris de vigilància per continuar refrescant la zona.
La tornada a les seves cases dels veïns desallotjats
Una altra de les novetats destacades és la tornada dels veïns desallotjats. Moreno ha anunciat que s’autoritza la tornada de les 1.000 persones que encara es mantenien fora dels seus habitatges, després que aquest dissabte ja es permetés el retorn de 600 veïns més. Això sí, ha insistit que el retorn es farà «de manera esglaonada» i «amb totes les garanties i totes les precaucions».
La Guàrdia Civil ha rebut vuit denúncies per persones desaparegudes i manté un dispositiu de rastreig a les zones afectades. Segons Moreno, es tracta d’un operatiu «imponent», format per unes 100 persones entre efectius del GREA, l’UME i la mateixa Guàrdia Civil, que finalitzaran les batudes per completar la recerca.
Recerca de desapareguts després del tràgic incendi d’Almeria
El president andalús també ha volgut llançar un missatge de certa esperança sobre la possibilitat que apareguin noves víctimes, tot i que amb prudència. «Ja no creiem que hi hagi possibilitat que aparegui un nou mort, tot i que cal ser sempre molt prudents», ha afirmat, després de destacar les batudes i els reconeixements realitzats en habitatges i zones afectades.
Moreno ha remarcat la rapidesa extrema amb què va avançar l’incendi. «És un dels incendis més ràpids que hem viscut en la història d’Andalusia i, probablement, d’Espanya. «Així que, com dic, són bones notícies. És el principi del final d’aquest incendi terrorífic, que ha batut el rècord de velocitat», ha dit. En aquest sentit, ha assenyalat que els pendents del terreny, el vent favorable, el matollar baix i l’espart van contribuir a una propagació molt ràpida de les flames.
El president ha demanat a més màxima precaució per al que resta d’estiu. «A Andalusia hem arribat a registrar 22 conats d’incendi; la mitjana és de 15 al dia. Perquè ens fem una idea, la majoria s’aconsegueix apagar en l’inici, però n’hi ha d’altres que no s’aconsegueixen abordar per les condicions meteorològiques», ha advertit, abans de recordar que les indicacions dels serveis d’emergència «no són recomanacions». «Són ordres», ha remarcat, a l’insistir que complir-les és clau per evitar nous drames i no posar en risc els equips de rescat.
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