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Un home de 54 anys mor ofegat a la platja d'Empuriabrava de Castelló d'Empúries

Ja són 11 les persones mortes en platges catalanes des que va començar la campanya de bany

Es tracta de la primera víctima a la Costa Brava

Archivo - Una ambulància del SEM

Archivo - Una ambulància del SEM / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

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Redacció

ACN

Barcelona

Un home de 54 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest diumenge mentre es banyava la platja d’Empuriabrava de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). L'avís al telèfon d'emergències 112 s’ha rebut a les 15.04 hores i fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

S’han fet les maniobres de reanimació sense èxit i s’ha confirmat la mort per aturada cardiorespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima, ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Aquesta en concret, és la primera d'aquesta temporada que es produeix a les platges gironines.

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Segons informa Protecció Civil, en el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i bandera groga. Durant el dia d’avui moltes platges del litoral català lluïen banderes grogues per recomanar prudència en el bany.

Via: Regió7

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