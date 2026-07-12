Les baixes penes impedeixen el setge a bandes estrangeres
Un informe encarregat per Foment de Treball proposa modificar el Codi Penal per augmentar les penes de presó per receptació.
Germán González
La persecució de la compra i venda de rellotges de luxe robats és un dels principals reptes a què s’enfronten els grups policials, sobretot quan acaben sortint del país. La justícia, per la seva banda, té dificultats per aconseguir una condemna perquè la llei exigeix provar que l’acusat sabia que el rellotge havia sigut sostret. Segons apunta un informe elaborat per l’advocat Emilio Zegrí per a Foment del Treball, la baixa pena a què s’enfronta el receptador "fa pràcticament inviable la persecució internacional del comerç d’objectes robats a Espanya", ja que la majoria dels tractats d’extradició requereixen la comissió de delictes penats "amb més intensitat".
El delicte de receptació té aparellada una pena de presó de sis mesos a dos anys, tot i que pot augmentar a tres en determinats supòsits agreujats, com en el cas dels rellotges de luxe si tenen un valor econòmic important. Zegrí afirma que aquesta pena "sembla insuficient" i també "incongruent" en comparació amb altres delictes, per la qual cosa proposa la modificació de la llei per augmentar-la. Per a l’advocat, aquest increment "tindria l’avantatge de facilitar l’extradició i la cooperació de cossos policials internacionals". La receptació, per l’"exigua" condemna que comporta, queda exclosa gairebé sempre dels processos d’extradició, cosa que afavoreix la revenda d’objectes robats a Espanya.
"Turisme delinqüencial"
L’informe destaca que a Barcelona es dona el "turisme delinqüencial" propiciat per organitzacions internacionals dedicades professionalment a furts i robatoris. Aquestes bandes distribueixen els seus membres per les capitals d’Europa en funció de la facilitat i les opcions que troben a cada país per cometre els robatoris. Així, hi ha grups especialitzats en la sostracció de rellotges de luxe i els seus membres comparteixen una mateixa nacionalitat. En aquest sentit, el dictamen assenyala que l’organització s’estén per diferents països, separant, per exemple, el robatori a Espanya, de la receptació i la introducció dels objectes sostrets en un altre Estat.
Un altre dels aspectes importants per lluitar contra la receptació és l’impuls de la cooperació entre policies i el manteniment dels grups creats per investigar la receptació d’objectes robats, així com l’augment de la dotació policial. L’informe de Foment posa com a exemple el Grup Titani dels Mossos, especialitzat en la sostracció de rellotges, que "amb el temps ha pogut desenvolupar un coneixement profund d’aquesta mena de delinqüència".
Segons explica Zegrí a EL PERIÓDICO, també és rellevant que la policia pugui aconseguir proves que facilitin que la fiscalia vinculi els sospitosos dels robatoris de rellotges d’alta gamma amb grups o bandes organitzades, cosa que permet sol·licitar una condemna més forta per als lladres i receptadors. El lletrat apunta, a més, que s’hauria d’incloure, tal com s’ha previst en l’última reforma de la multireincidència, la imposició d’altres mesures, com ara la prohibició d’acudir a determinats comerços i hotels. Si aquest veto es trenqués, al seu autor se li imputaria un altre delicte.
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