Robar rellotges de luxe ja no és exclusiu
Els Mossos d’Esquadra han detectat que cada vegada hi ha més multireincidents que es dediquen més a sostreure aquests objectes pels alts beneficis que comporta i conviuen amb bandes especialitzades que venen a Catalunya a buscar visitants amb un alt poder adquisitiu.
Germán González
Es tracta d’un dels objectes més buscats pels lladres. Aconseguir un rellotge de luxe permet al delinqüent i als seus còmplices que puguin emportar-se una bona suma en el mercat negre. De fet, els Mossos d’Esquadra han detectat que cada vegada més delinqüents multireincidents es passen al robatori d’aquests productes exclusius, quan fa tot just cinc anys només es dedicaven a aquest tipus de furt grups organitzats internacionals molt especialitzats.
El subinspector Ramon Torner, responsable de la Unitat Regional Operativa Polivalent dels Mossos, remarca que el robatori de rellotges de luxe s’ha convertit en "el delicte estrella" per als lladres pels alts beneficis que reporta. Una peça d’uns 100.000 euros pot ser venuda per la meitat en el mercat negre, ja que hi ha xarxes de receptadors que envien els rellotges fora d’Espanya.
"El fenomen dels rellotgers ha anat en augment. Abans eren grups de professionals molt especialitzats que, a l’estiu i de manera itinerant, es desplaçaven per diverses capitals europees i espanyoles, buscant aquest tipus d’objectes exclusius. Assaltaven i se n’anaven, per la qual cosa eren difícils d’identificar", diu Torner. Aquestes bandes segueixen presents, però els Mossos han detectat un transvasament del furt convencional al robatori d’aquest tipus de productes entre lladres multireincidents que actuen a Barcelona tot l’any: "Han vist que robar un rellotge els dona més benefici que sostreure una altra cosa, com un mòbil o una cartera".
Per combatre aquest tipus de criminalitat, els Mossos disposen del Grup Titani des de fa tres anys. Segons xifres de la policia catalana, entre l’1 de gener i el 21 de juny d’aquest any, s’han robat 382 rellotges a Catalunya, principalment a Barcelona, una xifra sensiblement inferior als 423 detectats en el mateix període del 2025. Tanmateix, els Mossos assenyalen que hi ha una enorme "xifra negra" relacionada amb aquests assalts: molts d’aquests mai s’arriben a denunciar perquè les víctimes són turistes de passada o en realitat es tracta de rellotges d’imitació, amb un valor molt inferior.
Per afavorir la denúncia, les patrulles dels Mossos aixequen una acta quan atenen la víctima al carrer. La majoria són visitants que no tenen disponibilitat per desplaçar-se a una comissaria. Amb l’acta, es facilita que més endavant puguin interposar una denúncia.
Atacs en grup
Els lladres de rellotges de luxe actuen sempre en grup. Un d’ells comet la sostracció i compta amb còmplices que s’encarreguen de fer seguiments a la possible víctima, vigilar l’entorn i facilitar la fugida. En casos molt concrets poden exercir la violència si el propietari del rellotge s’hi resisteix. Els Mossos apunten que els lladres més especialitzats són capaços d’obrir les corretges per sostreure l’objecte sense causar lesions a la víctima, tot i que també n’hi ha d’altres que les arrenquen i les trenquen. El valor d’un rellotge de luxe en el mercat negre és més elevat si està complet.
El modus operandi sol ser semblant. Per detectar possibles víctimes, els delinqüents ronden al voltant d’hotels, restaurants de luxe i botigues exclusives com les ubicades al passeig de Gràcia de Barcelona. Els agents fins i tot s’han trobat amb rellotges robats que acabaven de comprar en algun d’aquests establiments.
Quan els lladres detecten un rellotge que els interessa, fan un seguiment de la víctima i l’assalten quan està distreta. En aquest sentit, els Mossos recorden el cas d’un home que va ser detectat pels delinqüents en un local de joc del litoral de Barcelona. El van seguir quan va agafar un taxi i, en baixar per entrar a l’hotel, li van robar un rellotge valorat en 100.000 euros.
El subinspector Ramon Torner remarca que és important que la víctima expliqui als agents d’on venia quan va patir el robatori. Els delinqüents solen actuar en punts en què no hi ha càmeres de vigilància i prenen precaucions (com per exemple utilitzar gorres) perquè no se’ls reconegui fàcilment. Tanmateix, reconstruint el recorregut de la víctima es pot intentar trobar una imatge del sospitós per tal de poder identificar-los i, si es tracta de criminals ja fitxats, arribar a detenir-los.
Els investigadors apunten que els lladres especialitzats saben identificar si un rellotge és autèntic i, abans de cometre el robatori, ja "coneixen receptadors que els adquiriran en el mercat negre". De fet, un rellotge de luxe sostret no es manté a Espanya, sinó que hi ha màfies que els traslladen cap al nord de l’Àfrica, el Pròxim Orient o el Sud-est asiàtic, on es venen a persones amb alts recursos econòmics. Per la seva mida, són fàcils de transportar.
La policia remarca que els receptadors compten amb una sòlida infraestructura que permet enviar a l’estranger els objectes sostrets. A més, també resulta difícil constatar la comissió del delicte de compra de material robat tret que el delinqüent sigui interceptat amb els productes robats. Per aquesta raó, les investigacions per recuperar els rellotges de luxe són molt complexes. La majoria dels articles que s’aconsegueixen tornar al propietari es recuperen perquè el lladre ha sigut atrapat in fraganti o poc després de l’assalt.
Robatoris tot l’any
Fa temps el robatori de rellotges s’associava amb l’estiu, per la màniga curta que facilita detectar-los, el responsable policial explica que ara es produeixen tot l’any. Afegeix que a Barcelona fa calor durant molts mesos i la xifra de visitants és elevada durant tot l’any. Tanmateix, també hi ha delinqüents que venen a la ciutat a fer "la temporada" i actuen entre maig i setembre. "A l’hivern desapareixen i tornen al seu país", remarca Torner.
Tot i que de vegades s’identifica un lladre quan ja es troba fora de l’Estat, les extradicions són complexes, ja que es tracta de robatoris que no solen causar danys en la víctima. Els Mossos han detectat pocs casos de "violència desmesurada". Sí que s’han registrat lesions més greus –com ruptura de vèrtebres o d’extremitats– si la víctima s’hi resisteix i cau.
Per tal de formalitzar la denúncia, els investigadors demanen tenir una factura del rellotge per poder conèixer-ne el valor i el número de sèrie, a més a més d’un informe mèdic si s’han produït lesions en les víctimes. Amb todues aquestes dades comencen una investigació contra rellotge per poder recuperar-lo abans que surti a l’estranger.
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