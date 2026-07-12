Lladres oportunistes
Grans estacions i distraccions: els ‘punts calents’ de lladres en el transport de Barcelona i les tècniques més freqüents
Augmenta un 164% la identificació de sospitosos en el transport públic
La pressió policial contra les bandes de carteristes al metro de Barcelona fa baixar els delictes un 40%
Els delictes en el transport públic de Barcelona han caigut un 24% l’últim any
Germán González
Els delinqüents especialitzats en el transport públicbusquen aglomeracions per actuar i prioritzen les víctimes que consideren més beneficioses. Per això, els seus llocs preferits per cometre furts oportunistes són grans nodes de comunicació com estacions de metro i tren cèntriques, els intercanviadors intermodals o les connexions cap a grans infraestructures com l’aeroport.
Acostumen a estar freqüentades, tant pel pas de ciutadans com de visitants que arriben a Barcelona a passar uns dies. Per això, no és estrany que els punts que més delictes de robatoris i furts es registren de tot el transport públic siguin l’ Estació de Sants, que té una mitjana de 125.000 usuaris al dia, les parades de metro del centre de la ciutat i les que tenen més afluència de turistes, com Sagrada Família, les principals estacions d’enllaç de les línies de metro i d’altres operadors de transport públic de Barcelona i també de la ciutat de l’Hospitalet a causa de la seva bona connexió amb l’aeroport.
Així ho han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra a EL PERIÓDICO. Per actuar contra els carteristes la policia va intensificar fa més d’un any el Pla Operatiu Específic del Transport amb un increment del 62% del patrullatge en metro i autobús, tant amb agents uniformats com de paisà. També compten amb el recolzament d’altres cossos policials, com la Guàrdia Urbana de Barcelona, i amb vigilants de seguretat privats de Transports Metropolitans (TMB) de Barcelona
Gràcies a aquest operatiu específic en el transport, els agents han realitzat un 164% de més identificacions a Rodalies, metro i autobús, en els primers cinc mesos del 2026 si es compara amb el mateix període de l’any passat. Malgrat això, també s’ha experimentat un descens de les detencions en aquest àmbit, també si es té en compte els primers cinc mesos del 2025.
En aquest sentit, els Mossos recorden a EL PERIÓDICO que «els furts constitueixen la principal tipologia delictiva registrada a la xarxa de transports i que aquests fets, en comparació amb altres delictes de més gravetat, solen derivar en un menor nombre de detencions». També remarquen que el descens d’un 40% dels delictes registrats «implica també una reducció significativa de les possibilitats d’intervenció policial que poden culminar amb una detenció».
Mètodes més comunes
Entre els mètodes que utilitzen els carteristes hi ha ‘la crossa’ , per la qual es comet el furt tapant la mà amb una jaqueta, un mapa o un diari. També és freqüent el ‘fals samarità’: s’ofereix ajuda per baixar o pujar de l’autobús i s’aprofita per robar. El ‘tapam’ és un altre modus operandi freqüent, que consisteix a empènyer en aglomeracions per sostreure o per provocar una distracció, com una pregunta o una petició d’ajuda que generi cua i faciliti l’actuació d’un còmplice.
A més, fonts policials assenyalen que els sospitosos solen preferir víctimes al seu judici més vulnerables, com dones, persones d’edat avançada o amb mobilitat reduïda, i usuaris amb cotxets infantils. També roben turistes, pel seu desconeixement de la ciutat, l’alt valor de les pertinences que poden arrabassar-los i la baixa tendència a denunciar per les molèsties burocràtiques que porta estant de vacances.
Els objectes sostrets són principalment telèfons mòbils, carteres i targetes bancàries, que posteriorment s’utilitzen per cometre estafes, fer compres fraudulentes o accedir a dades personals.
Aquests delinqüents solen tenir una alta itinerància i, a partir de la coordinació policial europea, tant els Mossos com la Guàrdia Urbana han pogut saber que alguns dels criminals van ser detinguts en altres països després d’anar-se’n de Catalunya per la pressió policial.
Multirreincidència
La policia remarca el caràcter preventiu del patrullatge en el transport públic de Barcelona, així com els dispositius específics dins del pla Kanpai per lluitar contra la multireincidència, que s’estableixen en algunes d’aquestes parades i a la sortida del metro.
Junt amb aquestes actuacions s’estan realitzant investigacions per acabar amb els raters que formen part de bandes organitzades. Per a això, els Mossos visionen les càmeres de videovigilància de metro i autobús per determinar com actuen aquests delinqüents i mirar d’identificar-los. Una vegada de detectats, es procedeix a la seva detenció.
En concret, els investigadors analitzen denúncies dels robatoris, visionen les imatges d’estacions i dins dels trens, fan seguiments de grups de sospitosos quan els detecten gràcies als agents de paisà i aprofiten el reconeixement de les víctimes a comissaria per identificar-los. A més, si els delinqüents cometen alguna estafa amb les targetes robades se’ls atribueixen més delictes.
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