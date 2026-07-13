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Previsió meteorològica

Catalunya reactiva els avisos per altes temperatures i nits càlides davant la tercera onada de calor de l’estiu

Els models apunten que les temperatures aniran pujant al llarg de la setmana i tocaran sostre entre dimecres i dijous

Calor avui, dilluns 13 de juliol, a Barcelona: consulta les temperatures màximes i la previsió del temps, segons el Meteocat i l’Aemet

Veïns i turistes busquen refugi a les ombres, s’hidraten i miren de suportar la intensa onada de calor que afecta Barcelona.

Veïns i turistes busquen refugi a les ombres, s’hidraten i miren de suportar la intensa onada de calor que afecta Barcelona. / MANU MITRU / EPC

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Valentina Raffio

Catalunya ja està oficialemnte vivint la tercera onada de calor de l’estiu. Segons apunten els pronòstics, aquest episodi, iniciat diumenge passat, s’estendrà durant bona part d’aquesta setmana i tocarà sostre entre dimecres i dijous, quan s’esperen jornades de temperatures infernals en bona part del territori. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat la primera tanda d’avisos per altes temperatures i calor nocturna davant unes previsions que apunten a màximes de fins a 40 graus i mínimes que en alguns punts podrien superar els 25. Entre dilluns i dimarts gran part dels avisos es concentren a l’interior i al sud de Catalunya, mentre que a partir de dimecres s’esperen avisos més generalitzats. Les autoritats demanen a la població extremar precaucions a causa del perill que suposen les altes temperatures per a la salut i per a fenòmens com, per exemple, el risc d’incendis.

La setmana ha arrencat amb l ’activació d’avisos per calor nocturna a la zona de les Terres de l’Ebre i avisos per altes temperatures al Ponent de Lleida. En total, aquest dilluns són gairebé una desenes les comarques catalanes en avís groc per calor. Tot apunta que la situació es mantindrà igual de cara a dimarts, quan també hi ha activats avisos per altes temperatures nocturnes a la província de Tarragona i per calor extrema diürn a Lleida. Els models apunten que en aquests punts podrien registrar màximes per sobre dels 40 durant el dia i valors per sobre dels 25 durant la nit. A Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com en gran part de les comarques litorals, de moment no hi ha activats avisos per calor ni per a dilluns ni per dimarts.

Tot apunta que la calor agafarà força de cara a dimecres. Aleshores, s’han activat aaparences per calor nocturna en bona part de la franja litoral i prelitoral, des del Vallès fins al Montsià, passant pel Baix Llobregat i el Tarragonès. Després, així que surti el sol, bona part del territori català estarà en avís per calor davant de màximes que, durant aquesta jornada, podrien superar fins i tot els 42 graus. De moment els avisos activats són de color groc però no es descarta que més endavant, així que vagin afinant els models, s’elevin a altres nivells i s’estenguin a altres nivells i s’estenguin més enllà de dijous.

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Les previsions a curt termini indiquen que la calor seguirà a l’alça durant bona part de la setmana i tocarà sostre entre dimecres i dijous. Hi ha models que suggereixen que la calor començarà a dissipar-se de cara a divendres i altres que, en canvi, apunten que agafarà encara més força durant el cap de setmana. De moment, els especialistes recomanen mantenir-se atent a les previsions per saber com evolucionarà aquesta tercera onada de calor de l’estiu a Catalunya.

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