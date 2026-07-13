Els bombers estabilitzen l’incendi d’Almeria, que crema 7.000 hectàrees
Les bones condicions meteorològiques i el dispositiu desplegat han sigut clau per acotar les flames. La mort d’una dona hospitalitzada eleva a 13 el nombre de víctimes.
Nacho Agote
L’incendi a Los Gallardos va quedar ahir estabilitzat després de calcinar 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres, i per això les 1.000 persones que encara estaven desallotjades poden tornar a casa. Els familiars d’algunes de les víctimes estrangeres van començar a arribar a Espanya per completar, amb mostres de l’ADN, la identificació dels morts, una tasca que porta a terme el departament de Biologia del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, que va aconseguir obtenir el perfil genètic de les 12 víctimes inicials, a les quals des d’ahir cal sumar-ne una de nova.
Es tracta d’una dona de 93 anys que estava ingressada a l’uci de l’Hospital Universitari Torrecárdenas d’Almeria, informa Antonio Muñoz. La seva mort no s’ha produït per cremades, sinó per patologies prèvies, tot i que formava part del grup de vuit persones hospitalitzades a conseqüència del tràgic incendi.
Ahir al matí, un centenar d’efectius i voluntaris va fer batudes per les àrees calcinades davant la possibilitat que hi hagués alguna víctima més, entre les vuit denúncies per desaparicions que ha rebut la Guàrdia Civil. Després d’aquests rastrejos, el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va afirmar que té "la confiança precisa, amb un punt de certesa, que ja no apareguin més víctimes" sobre el terreny. Quant als ferits, quatre persones continuen ingressades estables dins de la gravetat a l’Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Les bones condicions meteorològiques, que dissabte van aconseguir frenar l’incendi i que van continuar durant la nit i la matinada, i l’ardu treball del dispositiu desplegat des de dijous, integrat pel Pla Infoca, l’UME, Guàrdia Civil i Bombers del Llevant Almerià, van permetre donar per estabilitzat l’incendi a les 11.00 hores d’ahir.
Des del lloc de comandament avançat, el president de la Junta d’Andalusia va anunciar que el "cruent incendi" està "perimetrat i acotat, sense perill de flama". Aquesta evolució marca "el principi del final, per dir-ho així, d’aquest terrorífic incendi que ha batut rècords quant a velocitat" en la història de la comunitat.
Aquesta estabilització va permetre autoritzar la tornada de tots els desallotjats "de manera progressiva" i "amb totes les garanties". Moreno va assenyalar que "pràcticament tots [els habitatges] s’han mantingut intactes" gràcies a l’intens treball de protecció desplegat.
L’UME es queda
La ministra de Defensa, Margarita Robles, que va visitar ahir el lloc, va anunciar que, malgrat que l’emergència ha descendit a la situació operativa 1, la Unitat Militar d’Emergències (UME) no abandonarà la zona, tot i que aquest nivell impliqui habitualment el replegament: "L’UME s’hi estarà el temps que calgui".
A la zona també es mantindrà una guàrdia de vigilància i refresc d’uns 90 efectius de l’Infoca amb el suport de mitjans aeris, set autobombes, una unitat mèdica, una unitat de drons i un semipesant. A més, Protecció Civil recolza la Guàrdia Civil i l’UME amb 61 voluntaris i 40 professionals a 18 zones de recerca.
El president andalús i la ministra de Defensa van destacar la coordinació de les administracions en la lluita contra aquest incendi i van agrair la feina dels efectius desplegats. "Davant les emergències, tots units", va remarcar la ministra. Mentrestant, el president andalús assegurava que sense aquesta col·laboració i coordinació "intel·ligent, honesta" entre les administracions "hauria sigut molt difícil l’estabilització i probablement hi hauria hagut més víctimes".
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