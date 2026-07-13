Salut mental. Projecte juvenil
Els cavalls, aliats terapèutics per a la salut mental juvenil
El Periódico
Fundació Orienta desenvolupa un programa d’intervencions assistides amb cavalls dirigit a adolescents atesos en alguns dels seus dispositius de salut mental infantojuvenil: l’Hospital de Dia de Collblanc, l’Hospital de Dia de Miralta i el CSMIJ Hospitalet Nord. La iniciativa, denominada Programa Polo i impulsada en col·laboració amb el Real Club de Polo de Barcelona, va néixer per donar resposta als problemes d’autoestima, aïllament social i desmotivació que presenten molts joves amb trastorns de salut mental.
El projecte va sorgir de la proximitat entre aquests dispositius de l’Hospitalet i el Real Club de Polo de Barcelona, cosa que va fer possible aquesta col·laboració, en línia amb el model de la xarxa pública de salut mental, que promou aliances amb els recursos de cada territori. Per això, els programes poden variar segons el barri o el municipi.
Les sessions, organitzades en grups reduïts i en cicles trimestrals de deu trobades setmanals, combinen activitats de cura dels cavalls, exercicis en pista, espais d’autoregulació emocional i reflexió grupal. Els cavalls actuen com a facilitadors terapèutics gràcies a la seva sensibilitat al llenguatge del cos i a l’estat emocional de les persones, afavorint el desenvolupament de competències com la confiança, la comunicació o la tolerància a la frustració.
"Els cavalls no jutgen ni etiqueten. Molts adolescents troben en aquesta relació una manera de tornar a connectar amb si mateixos i amb els altres des de la calma i la confiança", explica Alba López, treballadora social del CSMIJ Hospitalet Nord de la Fundació Orienta.
Inicialment destinat a joves amb simptomatologia depressiva, els bons resultats van portar a ampliar progressivament el programa a altres perfils clínics. Destaquen millores en l’autoestima, la seguretat personal, la gestió de l’ansietat, les habilitats socials i la vinculació amb els recursos terapèutics. També s’han observat casos de joves que han superat la por inicial als cavalls i han acabat assumint de forma autònoma tasques de cura, reforçant així la seva confiança.
El projecte està coordinat per professionals de Fundació Orienta especialitzats en intervencions assistides amb cavalls, amb el recolzament logístic de l’Escola Hípica del Real Club de Polo de Barcelona. "Està sent una experiència molt enriquidora poder formar part d’aquest projecte. Veiem una gran motivació i un ambient molt positiu entre els joves participants, amb una excel·lent implicació de tots els professionals", destaca Claudia Valverde, directora de l’Escola Hípica del Real Club de Polo de Barcelona.
Aquestes intervencions no substitueixen els tractaments convencionals de salut mental, sinó que els complementen dins d’un abordatge terapèutic integral que afavoreix el vincle, la motivació i el benestar emocional dels adolescents.
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