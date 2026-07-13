Baròmetre sanitari
L’espera per aconseguir una cita en atenció primària bat rècords: un 71% espera una mitjana de 10,2 dies
El percentatge de població que valora positivament el sistema sanitari cau del 72% el 2019 al 53% el 2026, segons l’últim baròmetre sanitari del CIS
Un 20% dels espanyols han necessitat atenció mèdica per problemes de salut mental l’últim any
Patricia Martín
Vuit de cada 10 persones han acudit a un metge d’atenció primària en els últims 12 mesos. El 21,8% de les persones van ser ateses el mateix dia o l’endemà, però el 71,2% ha hagut d’esperar una mitjana de 10,27 dies, cosa que suposa un rècord, la xifra més alta des que es publica el Baròmetre Sanitari, l’enquesta del Ministeri de Sanitat i el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) que mesura la satisfacció de la població amb l’atenció sanitària des de 1993.
El sondeig reflecteix que l’espera mitjana per ser atès per un metge de família va començar a créixer significativament després de la pandèmia, al passar de 5,8 dies de mitjana el 2019 als 10,2 dies que s’esperen en l’actualitat, malgrat les inversions en el sistema que les administracions van prometre realitzar quan es va superar la crisi sanitària. De fet, les llargues llistes d’espera, entre altres problemes, han provocat que el percentatge de població que valora positivament el sistema hagi caigut del 72,1% registrat el 2019 al 53,5% en l’onada publicada aquest dilluns, que correspon a 2.602 entrevistes realitzades el març del 2026.
La satisfacció mitjana amb el sistema sanitari se situa en 6,16 punts sobre 10, lleugerament per sota de les valoracions dels anys posteriors a la pandèmia (entorn de 6,2), però per sobre de la puntuació del 2025, quan amb prou feines va rebre un 6,02. Un dels motius són precisament les llistes d’espera. El 38% dels enquestats creu que en els últims 12 mesos han empitjorat, quatre punts més que fa un any, amb temps d’espera «poc o gens acceptables» també en les consultes dels especialistes per al 64,4% de la població.
De fet, segons el sondeig, el temps d’espera per a una consulta amb un especialista va ser de sis mesos per al 21,3%, de tres mesos per al 14% i de dos mesos per a un altre 14%. En proves diagnòstiques, el 19,2% de la població adulta refereix haver-se realitzat una ecografia en els últims 12 mesos, el 14,1% un TAC, el 14% una ressonància i el 4,8% una colonoscòpia. La colonoscòpia és la prova amb més temps mitjà d’espera reportat, amb 129 dies, quatre més que el 2025.
En aquest context, els serveis més ben valorats són les urgències i l’atenció rebuda als hospitals públics durant un ingrés, amb valoracions que superen els 7 punts. El temps d’espera en els serveis d’urgència va ser de dues a quatre hores per al 27% dels pacients, de quatre a sis hores per al 16,3% i d’una a dues hores per a un altre 16,3%. Quant a l’hospitalització, el 13,5% afirma haver estat ingressat l’últim any i vuit de cada 10 en un centre públic. Per la seva banda, l’atenció primària rep una puntuació de 6,16 sobre 10, amb especial menció per a la confiança i la seguretat que transmeten els professionals de la infermeria i la medicina.
La salut mental
El Baròmetre també recull que el 18,2% de les persones entrevistades va tenir necessitat de consultar un professional per un problema de salut mental o malestar psicològic l’últim any, un punt menys que el 2025 i similar a la dada registrada el 2024. Entre els qui van ser atesos per la sanitat pública, el 43,1% ho va fer principalment pel metge de família, el 31% per psiquiatria i el 16,9% per psicologia.
L’enquesta incorpora també dades sobre el coneixement i ús de tecnologies sanitàries. El 39,5% de la població ha accedit a la seva història clínicaelectrònica de la sanitat pública, mentre que el 63,1% sap que pot retirar medicaments receptats per la sanitat pública fora de la seva comunitat autònoma gràcies a la recepta electrònica interoperable.
Per primera vegada, el Baròmetre explora el grau d’alfabetització sanitària. Els resultats mostren una elevada facilitat declarada per seguir els consells de professionals sanitaris, amb un 94,4% de respostes «fàcil» o «molt fàcil», tot i que també identifiquen dificultats per trobar informació sobre salut mental, assenyalades pel 48,8% de la població.
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