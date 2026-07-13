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El foc d’Aiguamúrcia s’estén a Querol i a Pontons i obliga a confinar 2.500 persones

Els Bombers mobilitzen gairebé 80 dotacions i treballen tota la nit per evitar que el foc arribi a les urbanitzacions, un cop ja ha cremat ja més de 100 hectàrees.

Vista aèria del bosc limítrof a Aiguamúrcia (Alt Camp). | BOMBERS DE LA GENERALITAT

Vista aèria del bosc limítrof a Aiguamúrcia (Alt Camp). | BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Judit Bertran

Barcelona

Dos incendis han cremat la zona de la Vall de l’Infern, ubicada al municipi d’Aiguamúrcia (Alt Camp, Tarragona), aquest cap de setmana. L’últim, declarat ahir a la tarda, va obligar a mobilitzar 67 dotacions terrestres i 12 d’aèries de Bombers de la Generalitat i ja ha cremat 114 hectàrees de massa forestal en un perímetre d’uns 6 quilòmetres, segons dades provisionals d’Agents Rurals. Aquest incendi es va estendre fins a les localitats de Querol i Pontons avançant a una velocitat de 2 quilòmetres per hora, empès pel vent de marinada, i té un potencial per cremar milers d’hectàrees.

L’incendi va emetre focus secundaris a uns 200 metres de distància i Protecció Civil va enviar una notificació ES-Alert demanant el confinament a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldossera, Mas Bermell i Can Llenes, a Querol; Mas Gassons, a Aiguamúrcia; la Llacuna i Torrelles de Foix.

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