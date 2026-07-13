Violència de gènere
El Govern aprova aquest dimarts la llei de violència vicària, que retira la pàtria potestat als pares condemnats
La norma reconeix per primera vegada com a víctimes de la violència vicària de gènere els germans, els pares i altres persones pròximes a la dona, a més dels fills
Més de 1.500 menors a Espanya estan en risc de patir violència vicària, segons Interior
Patricia Martín
El Consell de Ministres preveu aprovar aquest dimarts l’avantprojecte de llei contra la violència vicària, que, segons defineix la norma, s'exerceix «a través d'una persona interposada» per fer mal a la víctima de la violència de gènere. Es tracta d’una llei pionera ja que, per primera vegada a Europa, defineix i tipifica aquest tipus de violència que té com a primers i màxims exponents Ruth i José, els petits assassinats el 2001 per José Bretón per fer mal a la seva mare, Ruth Ortiz.
La norma, que s’aprovarà en segona volta per a la seva remissió a les Corts, ha patit diversos retards i vaivens, a causa de les reticències que va generar l’avantprojecte inicial al Ministeri d’Infància i en algunes de les associacions de víctimes. El ministeri capitanejat per Sira Rego es va aixecar, fins i tot, de la taula de negociació i « es va desmarcar» públicament del projecte perquè, segons el seu parer, el Ministeri de Justícia es negava a tenir en compte les reivindicacions del moviment feminista, que Igualtat també comparteix.
Escoltar el menor i limitar visites i custòdies
Finalment, per unir voluntats, el text sí que recull una de les principals reivindicacions de Rego i les anomenades ‘mares protectores’: que es retiri la pàtria potestat als pares condemnats per violència de gènere. Segons ha transcendit a través de l’informe complementari aprovat al maig pel Consell General del Poder Judicial, el nou esborrany del text inclou la suspensió de la pàtria potestat als agressors condemnats per violència de gènere, vicària o sexual contra la parella o els seus fills, la vella demanda de les associacions de víctimes, que ha sigut avalada pel CGPJ.
A més, el text conté mesures per potenciar l’escolta els menors implicats i limitar les visites i custòdies durant el procés judicial, obligant els jutges a «reforçar la fonamentació» si decideixen mantenir la relació paternofilial entre un pare acusat de violència i els seus fills. Al mateix temps, la norma precisa què és la violència vicària i contra qui pot exercir-se, tenint en compte la possibilitat que l’agressor no només faci mal als seus fills, sinó també als pares, germans i altres familiars de la seva parella o exparella.
Definició
En concret, i l’avantprojecto aprovat el setembre de l’any passat definia la violència vicara com «aquella que, amb l’objectiu de causar dolor i sofriment a les dones, es pot exercir sobre els fills o persones menors subjectes a la seva tutela, guarda i custòdia; els ascendents o els germans d’aquesta, així com la seva parella o anteriors, tot i que no existeixi convivència». Fins ara només s’inclouen en les estadístiques i mesures de prevenció als fills i sense una protecció completa, segons els experts. Des de començament d’any han sigut assassinats tres menors i el 2024 la xifra va arribar al rècord de nou.
La norma també incorpora, de forma nova, una pena accessòria destinada a prohibir la publicació o difusió de missatges, textos, imatges o continguts que tinguin relació directa amb el delicte, per evitar la revictimació de la parella o exparella. Amb aquesta pena es tracta d’evitar la situació a què es va enfrontar Ruth Ortiz quan la seva exparella, José Bretón, va participar en el llibre ‘El Odio’. La polèmica va provocar que el llibre finalment fos retirat per la mateixa editorial.
Així mateix, la llei també contempla que el CGPJ proporcioni una «formació obligatòria» en violència vicària als jutges i fiscals, com a condició indispensable per accedir i promocionar en la carrera judicial i fiscal.
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