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Accident

Mor una nena de 9 anys al caure d’una roca a Fontcalda

La Fontcalda, al municipi de Gandesa.

La Fontcalda, al municipi de Gandesa. / ARCHIVO

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El Periódico

Barcelona

Una nena de 9 anys va morir ahir a les termes de la Fontcalda, al municipi de Gandesa (Terra Alta), arran de la caiguda d’una roca mentre es banyava, segons va confirmar l’Ajuntament de Prat de Comte. La jornada es va saldar amb tres víctimes mortals més, una dona de 71 anys a la platja del Coco de Badalona, per una aturada, i dos homes ofegats, de 54 i 47 anys, a Badalona i Cambrils.

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