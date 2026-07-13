Delicte ecològic
Quatre detinguts per enterrar en sòl agrícola de Sant Esteve Sesrovires fins a 46.000 tones d’escombraries procedents de França
Hi havia residus perillosos com hidrocarburs o metalls pesants
El Seprona acusa l’abocador d’Osona d’encobrir abocaments contaminants en terrenys agrícoles
Germán González
Una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l’Europol i la Gendarmeria francesa ha permès desarticular una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. Hi ha quatre detinguts acusats d’introduir a Catalunya més de 46.000 tones de residus procedents de França que després enterraven a Catalunya, principalment a Sant Esteve Sesrovires
La investigació va començar l’any 2022, quan la Guàrdia Civil va iniciar inspeccions sobre una planta de gestió de residus que realitzava abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d’àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Posteriorment, els agents van detectar l’entrada de residus de gestors ubicats a França.
Segons la investigació, una organització criminal assentada a la província de Barcelona utilitzava documentació falsa per introduir a Espanya residus municipals i industrials procedents de França sota denominacions com a «producte» o «terres» per enterrar-los a Espanya i sense adoptar cap tipus de mesura de seguretat per protegir el medi ambient.
Amb la documentació falsa els investigats evitaven els controls associats al trasllat internacional de residus i eludien el pagament dels impostos corresponents a la Hisenda Pública espanyola. A més, s’estalviaven els costos de dipòsit i el cànon exigit a França, on la fiscalitat ambiental aplicable a aquest tipus de residus és més elevada. La Guàrdia Civil assenyala que el mal mediambiental i el possible frau relatiu al cànon es troben pendents de valoració.
Una vegada a Espanya, els residus eren abocats de forma irregular i sense adoptar les obligatòries mesures de seguretat, generant un risc per al medi ambient i les persones. Part dels residus eren enterrats de forma clandestina en terres agrícoles situats principalment al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) i una altra part era enviada a quatre abocadors de residus inerts i tres abocadors de residus no perillosos, on els materials, plàstics, fustes o envasos, eren barrejats amb terra.
Residus perillosos
Les analítiques oficials practicades durant la investigació van confirmar que part dels components abocats amb aquests residus industrials i municipals contenien residus perillosos. En concret, es va detectar la presència d’hidrocarburs i metalls pesants, productes amb capacitat de generar un dany mediambiental i que són tòxics per a les persones. De fet, un informe tècnic que serà sol·licitat a la Direcció del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) valorarà el risc generat per aquest grup criminal sobre la població, els cultius i les aigües subterrànies.
D’altra banda, la Guàrdia Civil va alertar l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i es treballa per al control, precinte o descontaminació a les zones afectades.
Els dies 23 i 24 de juny, un centenar d’agents de la Guàrdia Civil, la Gendarmeria francesa i Europol van participar en una operació al sud-est de França i Catalunya per desarticular aquesta banda. Es van realitzar tres registres en domicilis i empreses situades a Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei i Sant Esteve Sesrovires, i un en un domicili a la província de Girona. Durant aquestes actuacions es va intervenir abundant documentació, arxius comptables, dispositius electrònics, telèfons mòbils i ordinadors, l’anàlisi dels quals permetrà determinar l’abast real de l’activitat investigada.
A més, la Guàrdia Civil va detenir dos homes de 39 i 70 anys, de nacionalitat espanyola i francesa, i dues dones de 62 i 66 anys, de nacionalitat espanyola i italiana. A un dels detinguts se li atribueix el rol de presumpte líder i administrador, funcions de gestió i control economicodocumental, així com intermediació en els trasllats i abocaments. Així mateix, la investigació arriba a diverses empreses i persones físiques vinculades amb l’activitat investigada.
Als detinguts se’ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la Hisenda Pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Secció d’Instrucció Plaza número 6 dels Tribunals de Instància de Martorell s’encarrega d’aquesta operació que continua oberta i no es descarten noves detencions una vegada analitzada la documentació, els dispositius electrònics i la resta d’efectes intervinguts.
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