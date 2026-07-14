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Drets de la infància

Brussel·les aposta per restringir les xarxes als menors de 13 anys

Un informe d’experts recomana l’accés progressiu i supervisat a les plataformes. La proposta es presentarà formalment després de l’estiu.

Dos joves atents a la pantalla dels seus telèfons mòbils. 10/03/2023 Adolescents, addicció al telèfon, joves, noves tecnologies, xarxes socials. POLITICA SEMG

Dos joves atents a la pantalla dels seus telèfons mòbils. 10/03/2023 Adolescents, addicció al telèfon, joves, noves tecnologies, xarxes socials. POLITICA SEMG / SEMG / Europa Press

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Beatriz Ríos

Brussel·les

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir que el seu Executiu estudiarà la possibilitat de limitar l’accés a les xarxes socials als menors de 13 anys, després de rebre l’informe d’un comitè d’experts en la matèria que recomana un accés progressiu i supervisat. "Les xarxes socials no són una joguina", va dir Von der Leyen. Tot i que la presidenta va reconèixer que en darrer terme és responsabilitat dels pares determinar quan un menor té accés a certs serveis, també considera que el perill és real.

"De la mateixa manera que no donem les claus del cotxe als fills abans que tinguin el carnet, o no els permetem comprar alcohol fins que no tinguin l’edat legal, hem d’establir l’edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials", va afegir.

Supervisió dels pares

Von der Leyen va explicar que el seu Executiu treballarà en una proposta que presentarà després de l’estiu. Ho farà sobre la base de la recomanació d’un grup d’experts que advoca per un accés progressiu a les xarxes socials, basat en normes comunes a tot el bloc. A més, no solament s’aplicarà a les xarxes socials, sinó a qualsevol servei) on line amb contingut nociu, no apte per a menors o addictiu.

"Els copresidents [del grup d’experts] recomanen un retard harmonitzat a la UE en l’ús de xarxes socials per a menors de 13 anys", va explicar la presidenta. Això passaria perquè els més petits no tinguin accés a pantalles i els menors de 13 anys ho facin inicialment "sota la supervisió de pares, tutors o professors, i amb temps limitat", va afirmar.

A partir dels 13 anys, l’accés hauria de ser "gradual", depenent de cada plataforma. En aquest sentit, Von der Leyen hi posa la responsabilitat. "A Europa, qui desenvolupa un producte és responsable de la seva seguretat. Els fabricants d’automòbils han de garantir la seguretat dels seus vehicles. No esperem que els infants dissenyin els seus propis cinturons de seguretat", va dir.

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Von der Leyen va destacar la importància de la llei de serveis digitals de la UE que regula el contingut on line.

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