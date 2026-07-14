Previsió meteorològica
Catalunya torna a activar avisos vermells davant un dimecres de calor extrema amb màximes per sobre dels 42 graus
Tot el Vallès i Baix Llobregat encenen els avisos vermells per temperatures extremes, mentre que a la resta del territori es mantenen els de nivell taronja
Catalunya reactiva els avisos per altes temperatures i nits càlides davant la tercera onada de calor de l’estiu
Lleida es converteix aquest dilluns en la ciutat més càlida d’Espanya, amb màximes que freguen els 40 graus
Valentina Raffio
La tercera onada de calor de l’estiu a Catalunya agafarà força en les pròximes hores i, segons apunten els pronòstics, tocarà sostre al llarg d’un dimecres que es preveu infernal. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat la primera tanda d’avisos de nivell vermell, els més severs, per alertar de les temperatures extremes que es registraran en comarques com el Vallès Occidental, el Vallès Oriental o el Baix Llobregat. Les previsions apunten que durant aquesta jornada se superarà el llindar dels 40 graus en gran part del territori català i, en alguns punts, fins i tot se superarà el llindar dels 42. Davant aquestes previsions, les autoritats demanen a la població extremar precaucions davant el perill que suposen les altes temperatures per a la salut de les persones i per a fenòmens com és el risc d’incendis.
Els models apunten que dimecres serà el dia més càlid d’aquesta setmana i, amb una mica de sort, el més calorós de tota l’onada de calor. El Meteocat ja ha activat avisos per calor a tot el territori des de la matinada. D'una banda, s'han emès avisos de nivell groc i taronja per calor nocturna i, de l'altra, durant el dia gairebé totes les comarques catalanes estaran sota avís per temperatures extremes. Els avisos més severs es concentren a partir de la tarda de dimecres davant la previsió de màximes de més de 40 graus en gran part del territori i xifres fins i tot per sobre dels 42 en alguns punts.
En aquesta quarta jornada de l’onada de calor, tot apunta que ciutats com Terrassa, Sabadell, Granollers, Manresa, Igualada, Tàrrega i Balaguer superaran el llindar dels 40, mentre que Lleida, Móra d’Ebre i Tortosa podrien fins i tot passar la línia dels 41. A Barcelona, on per ara s’ha activat un avís de nivell taronja, s’espera que els termòmetres escalin per sobre dels 35 graus després d’una nit tòrrida per sobre dels 25 graus. Les úniques zones que, de moment, sembla que se salven dels avisos per calor d’aquest dimecres seran les comarques pirinenques com la Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Cerdanya i Ripollès.
Les previsions apunten que, després d’un dimecres de calor infernal, la temperatura començarà a baixar a partir de dijous tot i que, per ara, tot apunta que els valors es continuaran mantenint alts per a l’època. Segons alguns models, la calor afluixarà a partir del cap de setmana. D’altres, en canvi, suggereixen que agafarà encara més força i s’estendrà encara més. Els experts afirmen que davant aquesta incertesa es recomana seguir de prop les informacions meteorològiques per entendre com evolucionarà aquest fenomen i, sobretot, fins quan durarà aquesta calor tan extrema.
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