Els nous contractes de lloguer baixen el 2% en el primer trimestre
Els preus s’han moderat en set districtes respecte a finals del 2025 i han pujat en tres més. La xifra mitjana que paguen els llogaters es contreu fins als 1.137,3 euros al mes.
A Catalunya, els arrendaments van caure un 2,6%, fins als 861,23 euros mensuals
Collboni afirma que els preus s’han «congelat», tot i que encara estan «molt alts»
Patricia Castán
Els 8.156 contractes de lloguer de pisos registrats a Barcelona ciutat durant el primer trimestre d’aquest any es van firmar a una mitjana de 1.137,35 euros mensuals. La xifra marca una estabilització dels preus a la capital catalana, que en els últims dos anys –des de la regulació de les rendes en zones tensionades– oscil·la lleument mes rere mes, amunt o avall, segons els districtes. En aquesta ocasió, set són més barats que en l’anterior trimestre (l’últim del 2025), mentre que tres s’han encarit.
Avaluar les xifres que proporciona l’Incasòl (amb dades del dipòsit de fiances i contractes) no és fàcil, perquè la valoració de les administracions i de les patronals varia en funció dels elements comparats. Per exemple, ahir l’alcalde Jaume Collboni es va congratular del fet que el control de lloguers suma des del març del 2024 una baixada "del 5% de facto" respecte a aquella punta de 1.193,4 euros. Considera que s’han "congelat" els preus, tot i que siguin encara "molt alts per a la majoria de veïns". Però va destacar que en altres ciutats que no els limiten "sí que pugen els preus dels arrendaments". Per això conclou que "la regulació sí que està funcionant".
En el mateix sentit, el Departament de Territori destaca en una nota el 2% de reducció trimestral i conclou que la limitació ha permès "contenir els preus als municipis amb rendes més elevades". També aplaudeix l’increment del 3,1% de contractes firmats a la ciutat.
En canvi, la Cambra de la Propietat Urbana al·ludeix a una "estabilitat" en els preus, sense que hi hagi una tendència clara, ja que si es comparen interanualment, els lloguers es troben a un 4% per sobre de fa un any, quan la mitjana dels contractes firmats va ser a 1.087 euros mensuals. Les dades "contradictòries" fan que resulti complex treure’n conclusions. D’igual manera, es mantenen les oscil·lacions entre zones. En el primer trimestre hi va haver més districtes amb tendència a la moderació que a l’alça, encara que els que van pujar van ser precisament els més econòmics, com ara Sant Andreu (934,5 euros al mes) o Nou Barris (816,6). També es van elevar els pisos a Gràcia, fins als 1.081,2 euros.
Quant a la resta de districtes, es manté al capdavant Sarrià-Sant Gervasi vorejant els 1.600 euros de renda, seguit per les Corts a 1.289,3. Després se situen l’Eixample a 1.250,4, Sant Martí a 1.100, Gràcia, Ciutat Vella (1.011,4), Sants-Montjuïc (1.007,6, baixa tot just un euro), Sant Andreu, Horta-Guinardó (929,6) i Nou Barris.
Quant al preu per metre quadrat, en el conjunt de la ciutat es va situar en 16,89 euros, per sota de la mitjana de 17,04 de finals del 2025, però per sobre dels nou primers mesos de l’any passat.
Volum de contractes
Cada trimestre els uns i els altres miren també amb lupa el volum de contractes. Collboni va posar en relleu ahir que la borsa total d’habitatges llogats en suma 2.000 més que fa dos anys, tot i que les noves contractacions hagin anat a la baixa des del 2021, quan hi havia pics de gairebé 14.400 trimestrals. No obstant, la dada del primer trimestre de l’any (8.156) és superior al mateix període del 2025 (7.615). L’alcalde va agregar que els contractes analitzats "són dades objectives de condicions i preus. Després hi ha els càlculs de portals immobiliaris i entitats privades. No són dades objectives", va assenyalar.
Per part de la Cambra, es considera que el petit increment total d’habitatges de lloguer (que incorpora obra nova i lloguer social) es queda molt curt per a les necessitats de la capital catalana. Lamenten que aconseguir un pis de lloguer és una dura batalla entre centenars de candidats perquè l’oferta disponible és escassa i deixa fora de joc les persones menys solvents, per la sortida de pisos del mercat de lloguer des de la regulació.
En consonància amb el que va passar a Barcelona en el primer trimestre, el preu mitjà pel qual es van firmar els contractes de lloguer a Catalunya durant el primer trimestre del 2026 va ser de 861,23 euros mensuals, cosa que suposa un 2,6% menys que a finals del 2025. Aquesta xifra inclou tant el preu mitjà del lloguer a les zones de mercat residencial tensionat, on la renda mitjana es va situar en 876,56 euros mensuals, un 2,8% menys que el trimestre anterior, com el dels municipis no tensionats, on el preu mitjà es va mantenir pràcticament estable (+ 0,1%), en 639,60 euros al mes, informa Sabina Feijóo Macedo.
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