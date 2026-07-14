la xacra de l’estiu
Només 139 dels 593 municipis andalusos en risc tenen pla antiincendis
Les mesures són obligatòries per a les localitats en zona de perill i s’han de revisar cada quatre anys. Los Gallardos, que ahir va sumar una nova víctima i va arribar a la xifra de 13 morts, és de les poblacions que no tenen aquest instrument.
Els preparatius inclouen inventari de recursos i rutes d’evacuació en cas d’emergència
Victoria Flores
Set mil hectàrees i 13 morts, l’última persona a morir, ahir, va ser una de les ferides greus que estaven hospitalitzades. L’incendi de Los Gallardos ha posat sobre la taula la importància que els municipis estiguin protegits contra les flames i els processos d’actuació estiguin clars. No obstant, 593 dels 785 municipis andalusos estan declarats com a zona de perill de focs per la Junta d’Andalusia i només 139 tenen un pla local d’emergències contra els incendis forestals (PLEIF). Los Gallardos estava entre els que no tenien aquest instrument de protecció.
Les fortes pluges de principis d’any i les altes temperatures dels últims mesos fan que el camp d’Andalusia es converteixi en el combustible perfecte per a la propagació dels incendis. Al de Los Gallardos se suma el de Villanueva de los Castillejos, un dels incendis més grans de la història d’Andalusia, o l’últim declarat al paratge Arroyo de la Grulla, a Moguer, tots dos a la província de Huelva. Les flames creixen als camps secs de la comunitat.
El mateix president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, va assenyalar ahir al post de comandament avançat d’Almeria, que "des de principis d’estiu tenim tres vegades més superfície cremada que la que teníem l’any passat" i va vaticinar "un estiu complicat". El popular, que va atribuir aquesta situació al canvi climàtic, va demanar augmentar les investigacions sobre els "incendis de nova generació", ja que generen "situacions que són pràcticament desconegudes, molt excepcionals i cada vegada més explosives".
Segons les últimes dades ofertes per la Conselleria de Sostenibilitat i Medi Ambient de la Junta, en el Pla d’Emergència per Incendis Forestals d’Andalusia, per províncies, és Granada la que compta amb més municipis en perill, 146, en total. A Almeria són fins a 101 les localitats on el risc d’incendis és més elevat. La llista la segueixen Huelva, amb 79; Màlaga, amb 75; Jaén, amb 65; Còrdova, amb 51, i, finalment, Sevilla, que només en té 49.
Sense renovació
Els plans d’emergència estableixen l’organització, els procediments d’actuació i la mobilització dels recursos en la lluita contra els incendis forestals. El seu desenvolupament, que ve marcat en el Pla Infoca, és obligatori per als municipis que es troben en zona de perill i s’han de revisar cada quatre anys. No obstant, són molts els municipis que no en tenen un en vigor.
Malgrat la necessitat de tenir un pla establert en cas d’incendis, només 138 dels 593 municipis que es troben en "zona de perill" tenen un PLEIF, el 23,4%. De fet, tot i que aquests tinguin un pla, alguns com Villacarrillo (Jaén) des del 2014 no l’han renovat. En total, 78 localitats, el 56,1%, tenen els plans caducats. Així, només el 7,8% dels municipis andalusos tenen un pla en vigor.
Huelva, una de les zones que més pateix els focs, és l’única província on totes les localitats de més risc disposen d’un PLEIF, tot i que només una mica més de la meitat, 35, estan en vigor en aquest moment. A la resta de províncies els municipis amb PLEIF en ordre no superen la desena. De fet, la xifra de Huelva xoca amb les de Cadis, on només dos municipis tenen pla i cap d’ells el té en vigor.
Si no es té un pla establert, el desplegament de mitjans és més complex i es desenvolupa d’una manera improvisada. Els plans inclouen un inventari de recursos, un desglossament de la cadena de comandament o les rutes d’evacuació en cas d’una emergència, així com els mecanismes de prevenció davant les flames. La Junta d’Andalusia és la responsable d’homologar-ne el desenvolupament.
Comptar amb un pla d’emergències contra el foc en vigor pot salvar vides. S’ha vist amb el que ha passat a Los Gallardos, on un grup de veïns va decidir evacuar tard i per un camí que es va convertir en una ratera. A més, identificar els riscos fa que aquests disminueixin i permet una cooperació més important dels recursos disponibles amb els d’altres administracions.
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