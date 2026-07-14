La policia busca un piròman pels focs a Aiguamúrcia
Els Bombers donen per estabilitzat l’incendi i Protecció Civil aixeca el confinament. La superfície cremada ascendeix a 142 hectàrees.
La localitat ha patit el flagell de les flames en tres ocasions en els últims dies
Jan Magarolas
Els Bombers van donar ahir a la tarda, a les 19.30 hores, per estabilitzat l’incendi d’Aiguamúrcia (Alt Camp), declarat diumenge passat. El foc, que continua actiu, va obligar a evacuar més de 200 persones de diverses urbanitzacions pròximes i, segons les últimes actualitzacions facilitades pels cossos d’emergències, ja ha afectat unes 142 hectàrees de vegetació forestal. Les flames també han arribat als municipis de Queralt (Alt Camp) i Pontons (Alt Penedès).
Els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi de la causa humana, segons va assegurar ahir al matí la consellera d’Interior, Núria Parlon, des del centre de comandament avançat que els Bombers tenen a Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès). "Hi ha indicis que sigui provocat", va explicar Parlon. De fet, fonts policials presents al centre de coordinació apuntaven que un presumpte piròman en sèrie podria estar darrere dels diversos incendis originats en pocs dies al mateix municipi. La consellera va confirmar que, de moment, no hi ha detinguts.
El d’aquest diumenge és el tercer incendi de vegetació forestal declarat a Aiguamúrcia en pocs dies, després dels registrats el 10 i l’11 de juliol. Un altre foc, originat al Pla de Manlleu, també al municipi d’Aiguamúrcia, el 8 de juliol passat, va arribar a calcinar 80 hectàrees. Parlon va assenyalar que aquests altres també podrien haver sigut provocats. "S’està investigant si hi pot haver terceres causes, perquè és molt estrany que en un dia com avui, amb temperatures més baixes, s’hagi produït aquest incendi, que es pot fer molt gran", va afirmar diumenge l’alcalde d’Aiguamúrcia, Òscar Sendra.
D’aquesta manera es van complir les previsions del cos de bombers, que preveien tenir estabilitzats els vuit quilòmetres de perímetre ahir a la tarda, després de més de 24 hores des de l’origen de l’incendi. De fet, es va treballar en dues reproduccions del foc dins del seu perímetre al llarg del dia. L’última part del perímetre que faltava per estabilitzar corresponia a un penya-segat de la muntanya de difícil accés, definit com a "zona crítica" pels punts calents i el vent de marinada.
Durant les tasques d’extinció, els Bombers van demanar la col·laboració dels agricultors per llaurar els camps del sector del flanc dret per evitar reproduccions. Fonts del cos van destacar que cap de les urbanitzacions es va veure afectada: "No hi ha cap columna que suposi un perill per als nuclis evacuats".
Evacuació dels veïns
L’evolució favorable de l’incendi també va permetre la desescalada de les mesures de seguretat imposades a la zona per Protecció Civil: tant el confinament de les poblacions com el retorn dels veïns després del desallotjament del matí. Concretament, Protecció Civil va desallotjar preventivament quatre urbanitzacions pròximes a l’incendi: Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les Cases de Romanil, totes al terme de Queralt. Els Mossos van reforçar les tasques de vigilància per evitar robatoris a les cases desallotjades.
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