medi ambient
Quatre detinguts a BCN per enterrar 46.000 tones de residus de França
Entre les restes sepultades en sòl agrícola de Sant Esteve Sesrovires hi ha residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants. Els investigats evitaven els controls amb documentació falsa.
La investigació de la Guàrdia Civil va començar el 2022, arran d’unes inspeccions
Germán González
Una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l’Europol i la Gendarmeria francesa ha permès desarticular una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. Hi ha quatre detinguts acusats d’introduir a Catalunya més de 46.000 tones de residus procedents de França que després enterraven a Catalunya, principalment a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat).
La investigació va començar l’any 2022, quan la Guàrdia Civil va iniciar inspeccions sobre una planta de gestió de residus que feia abocaments en sòls agrícoles amb materials procedents d’àrees contaminades de grans obres a Barcelona. Posteriorment, els agents van detectar l’entrada de residus de gestors ubicats a França.
Segons la investigació, una organització criminal assentada a la província de Barcelona utilitzava documentació falsa per introduir a Espanya residus municipals i industrials procedents de França sota denominacions com "producte" o "terres" per enterrar-los a Espanya i sense adoptar cap tipus de mesura de seguretat per protegir el medi ambient.
Residus perillosos
Amb la documentació falsa els investigats evitaven els controls associats al trasllat internacional de residus i eludien el pagament dels impostos corresponents a la Hisenda Pública espanyola. A més, s’estalviaven els costos de dipòsit i el cànon exigit a França, on la fiscalitat ambiental aplicable a aquest tipus de residus és més elevada. La Guàrdia Civil assenyala que el dany mediambiental i el possible frau relatiu al cànon es troben pendents de valoració.
Una vegada a Espanya, els residus eren abocats de manera irregular i sense adoptar les obligatòries mesures de seguretat, cosa que generava un risc per al medi ambient i les persones. Part dels residus eren enterrats de forma clandestina en sòls agrícoles situats principalment al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) i una altra part era enviada a quatre abocadors de residus inerts i tres de residus no perillosos, on els materials, plàstics, fustes o envasos, eren barrejats amb terra.
Les analítiques oficials practicades durant la investigació van confirmar que part dels components abocats amb aquests residus industrials i municipals contenien residus perillosos. En concret, es va detectar la presència d’hidrocarburs i metalls pesants, productes amb capacitat de generar un dany mediambiental i que són tòxics per a les persones. De fet, un informe tècnic que serà sol·licitat a la Direcció del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) valorarà el risc generat per aquest grup criminal sobre la població, els cultius i les aigües subterrànies.
D’altra banda, la Guàrdia Civil va alertar l’Agència de Residus de Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i es treballa per controlar, precintar i descontaminar les zones afectades.
Registres en domicilis
Els dies 23 i 24 de juny, un centenar d’agents de la Guàrdia Civil, la Gendarmeria francesa i l’Europol van participar en una operació al sud-est de França i Catalunya per desarticular aquesta banda. Es van fer tres registres en domicilis i empreses situades a Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei i Sant Esteve Sesrovires, i un en un domicili a la província de Girona. Durant aquestes actuacions es va intervenir abundant documentació, arxius comptables, dispositius electrònics, telèfons mòbils i ordinadors, l’anàlisi dels quals permetrà determinar l’abast real de l’activitat investigada.
A més, la Guàrdia Civil va detenir dos homes de 39 i 70 anys, de nacionalitat espanyola i francesa, i dues dones de 62 i 66 anys, de nacionalitat espanyola i italiana. A un dels detinguts se li atribueix el rol de presumpte líder i administrador, funcions de gestió i control economicodocumental, així com intermediació en els trasllats i abocaments. La investigació arriba a diverses empreses i persones físiques vinculades amb l’activitat investigada.
Als detinguts se’ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, falsedat documental, contra la Hisenda Pública, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La Secció d’Instrucció Plaça número 6 dels Tribunals d’Instància de Martorell s’encarrega d’aquesta operació, que continua oberta, i no es descarten noves detencions una vegada analitzada la documentació, els dispositius electrònics i la resta d’efectes intervinguts. L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires va informar que es presentarà com a acusació particular en el procediment judicial i ha contractat una empresa especialitzada perquè faci una valoració dels danys.
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