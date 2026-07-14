Una setmana després
El 75% de les finques afectades pel forat del Putxet ja estan inspeccionades i 67 veïns han estat reallotjats en hotels
El Govern avança el cost dels allotjaments i obre la porta a indemnitzar els afectats pel forat de l’L9
Directe |
Paneque apunta que la causa del clot de l’L9 al Putxet podria ser la falta de formigó en una cavitat
Sara González
Les tasques per reparar el clot que van causar les obres de l’L9 al costat de l’estació del Putxet de Barcelona prossegueixen a bon ritme, tot i que sense oferir una data clara per al retorn dels desallotjats a les seves llars, al complir-se una setmana exacta de l’incident. Aquest dimarts el Govern i l’Ajuntament de Barcelona han actualitzat l’estat de les actuacions en curs i han insistit en la necessitat d'esperar a disposar de conclusions sòlides per part dels tècnics. Al voltant de tres quartes parts de les finques afectades ja han sigut inspeccionades i 67 veïns estan avui reallotjats en hotels pròxims a casa seva, per intermediació de les institucions i el Gremi d’Hotels, segons el consistori.
La Generalitat s’ha compromès a fer-se càrrec de les despeses de reallotjament dels veïns afectats pel forat i de la compensació per la pèrdua de l’activitat econòmica dels negocis de la zona. «El Govern ho afrontarà i després ja dirimirem responsabilitats i veurem qui afronta aquestes despeses, però atendrem totes les necessitats», ha assegurat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. No obstant, com va avançar EL PERIÓDICO, la previsió de Territori és que la factura acabi corrent a càrrec de les pòlisses d’assegurança domèstiques dels desallotjats o de les constructores de l’L9.
La també portaveu de l’Executiu ha detallat que encara estan analitzant les causes que han provocat el forat i analitzant les finques afectades «una a una» per garantir la màxima seguretat abans que els veïns tornin a casa seva. El que sí que ha explicat Paneque és que la principal hipòtesi amb què es treballa és que en la metodologia que s’està utilitzant per a la construcció del túnel de l’L9 «no és poc habitual que es generin petites cavitats» i que una d’aquestes «podria no haver-se pogut detectar i no haver sigut injectada» amb prou formigó de farcit.
Així mateix, en una entrevista a TV3 a primera hora, la consellera ha obert la porta a indemnitzacionsper als veïns i comerciants afectats. «El que faci falta. És evident que els veïns no tenen cap responsabilitat», ha dit. «Ja hi haurà temps de dirimir les responsabilitats», ha defensat. També ha insistit que la prioritat és garantir la tornada dels veïns a les seves vivendes amb «els màxims estàndards de seguretat». Havien de tornar dissabte passat a casaseva, però els tècnics van demanar més temps per revisar el subsol. Segons ha detallat la consellera, els sensors mostren una estabilització del terreny, però els tècnics continuen realitzant tastos finca per comprovar que no hi hagi més cavitats ocultes.
Paneque ha descartat modificar el traçat pendent de l’L9 i ha defensat que el sistema constructiu utilitzat és segur. La tuneladora continua funcionant i alterna ara períodes d’activitat i de parada en funció de les inspeccions tècniques. S’atura durant les comprovacions perquè no hi hagi sorolls que alterin el resultat, mentre que en altres ocasions «va avançant més lentament del que es faria en condicions normals fins a arribar al punt on ja estava prevista una parada tècnica i de revisió».
«Atenció permanent»
Al migdia, el govern de Jaume Collboni ha presentat un informe sobre la gestió municipal desplegada des del 7 de juliol. La tinenta d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha defensat l’«atenció permanent» i la «màxima transparència» ofertes als veïns, amb un dispositiu que continuarà actiu fins que tots els afectats puguin tornar a les seves vivendes amb plenes garanties. L’ajuntament ha fet fins ara cinc reunions informatives amb els veïns i tres amb els comerciants afectats, una d’elles amb la participació de l’alcalde, Jaume Collboni, i preveu mantenir aquestes trobades en els pròxims dies mentre continuï l’emergència.
«La nostra funció ha sigut acompanyar les persones i respondre a totes les incidències socials i d’emergència, mentre les qüestions tècniques corresponen al Departament de Territori", ha afirmat Batlle, que ha explicat que l’informe ja ha sigut remès a tots els grups municipals. L’oposició havia forçat una compareixença aquest mateix dimarts a la tarda, en la comissió d’Urbanisme, perquè l’executiu socialista expliqués què ha fet fins ara.
Segons el consistori, 67 persones estan actualment allotjades en hotels de l’entorn. En aquest sentit, Batlle ha agraït la col·laboració del Gremi d’Hotels de Barcelona per facilitar l’allotjament en establiments el més pròxims possible als seus domicilis. D’altra banda, els Bombers de Barcelona, juntament amb els tècnics de les obres de l’L9, han atès el 100% de les sol·licituds d’acompanyament perquè els veïns poguessin accedir als seus domicilis i recollir pertinences essencials.
La tinenta d’alcalde i regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, ha insistit que l’ajuntament manté contacte permanent amb els afectats a través d’un punt d’atenció habilitat al Centre Cívic Vil·la Florida. A través de Barcelona Activa presta un altre assessorament específic als comerços afectats, que podran rebre recolzament jurídic per reclamar els danys i perjudicis derivats de la incidència. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana manté, juntament amb els Mossos d’Esquadra, un dispositiu permanent de vigilància en el perímetre. «En una emergència cada decisió tècnica té una repercussió directa en la vida de les persones i la nostra prioritat és minimitzar aquest impacte, amb informació permanent, atenció social i acompanyament fins que tots puguin tornar a casa amb totes les garanties», ha conclòs.
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter
- Cap comarca gironina arriba a la renda mitjana catalana