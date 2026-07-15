Educació superior
Aquestes són les 5 carreres universitàries amb els sous més alts tres anys després de graduar-se
Els graduats catalans de Medicina i Odontologia cobren de mitjana 3.783 euros bruts al mes; seguits pels de l’àmbit de l’Enginyeria Civil i l’Economia
Helena López
Segons l’enquesta d’inserció laboral 2026 elaborada per l’Agència per a la Qualitat Universtiària de Catalunya (AQU) i presentada aquest dimecres, la taxa d’ocupació tres anys després de graduar-se entre els graduats catalans és molt elevada, superior al 93%. Però, ¿quins són els estudis que obren les portes a llocs de treball més ben remunerats? ¿Quant cobren els graduats tres anys després de sortir de la universitat?
L’enquesta, que agrupa els estudis per àmbits, indica que els llicenciats en Medicina i Odontologia són els que obtenen un salari brut superior, amb 3.783 euros de mitjana. El segon lloc del rànquing l’ocupa l’Enginyeria Civil, amb un sou mitjà brut de 3.110 euros, i el tercer, l’àmbit de l’Economia, amb 2.925 euros bruts.
Amb un sou brut de 2.710 euros al mes, un titulat en el doble grau de Física i Matemàtiques cobra menys que un de l’àmbit de l’Economia (2.925 euros) tres anys després de graduar-se
Crida l’atenció que Física i Matemàtiques sigui en quart lloc, per darrere d’Economia, amb un sou brut de 2.710 euros. En cinquè lloc, i força per sota pel que fa a la taula salarial, hi ha l’àmbit de la Veterinària i Producció Alimentària, amb 2.234 euros bruts mensuals.
Més enllà dels casos individuals, les mitjanes de tot l’àmbit d’Enginyeries (2.881 euros de mitjana) i de Salut (2.694 de mitjana) superen les mitjanes dels altres sectors. En termes generals, l’informe subratlla que les titulacions de ciències, tecnologies, enginyeries i matemàtiques (STEM) perceben 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats.
El doctorat marca la diferència
L’informe assenyala com el nivell d’estudis influeix directament en el sou. Mentre que la mitjana d’un grau varia segons l’àrea, els titulats de Màster guanyen una mitjana de 2.850 euros i els de Doctorat arriben als 3.232 euros.
Més enllà dels estudis escollits, persisteixen les diferències de gènere. La bretxa salarial afavoreix sistemàticament els homes, i arriba a ser de 484 euros en Medicina i Odontologia i de 466 en l’àmbit de l’Enginyeria Civil.
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