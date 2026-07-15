Una artèria viària problemàtica
Catalunya digitalitzarà 930 quilòmetres de carreteres per millorar el trànsit
El programa pilot de vies intel·ligents que ja s’aplica en una zona de la C-32 Sud s’ampliarà en aquesta via i s’estendrà a un tram de la C-31
La intervenció també servirà per preparar la futura arribada de la conducció autònoma
Germán González
Amb l’objectiu de tenir carreteres connectades i intel·ligents que permetin la interacció entre aquestes vies i els vehicles autònoms, a més de garantir la seguretat i millorar la sostenibilitat, el Govern va aprovar ahir un programa específic amb una inversió de 66 milions d’euros fins al 2030. En concret, el programa estableix el desplegament progressiu de fins a 930 quilòmetres de corredors connectats i intel·ligents, equipats amb sistemes de comunicació i habilitació de serveis per permetre la comunicació entre vehicles i infraestructura i facilitar una gestió més eficient i segura de la mobilitat. L’objectiu és millorar la gestió del trànsit, poder informar els conductors en temps real d’accidents i incidències i preparar la xarxa viària per al cotxe autònom.
Aquestes actuacions es faran a les carreteres de titularitat de la Generalitat i ja hi ha una prova pilot de 50 quilòmetres a l’autopista C-32 Sud (Castelldefels-el Vendrell). En una primera fase, la Generalitat ampliarà aquest pilot al tram Castelldefels-l’Hospitalet de Llobregat de la C-32 Sud i a un altre tram de la carretera C-31. Entre aquests dos trams sumaran 19 quilòmetres de vies digitalitzades. La inversió prevista és de 700.000 euros i les obres s’executaran en menys de cinc mesos.
Altres de les mesures seran la instal·lació de sensors, sistemes cooperatius de transport intel·ligent i plataformes de gestió que permetran enviar dades en temps real al centre de control i així saber l’estat de la carretera. Davant la detecció de qualsevol incidència s’anticipa el risc i s’informa els conductors de si hi ha algun embús o accident que talli la via amb prou antelació perquè puguin buscar una alternativa. Actualment, aquesta informació s’ofereix als plafons lluminosos de l’autovia, però la intenció és que arribi des de dins del vehicle una vegada la població adquireixi més cotxes intel·ligents i autònoms. Ara com ara aquests vehicles suposen un 5% del parc mòbil total.
Els representants de Territori, Habitatge i Transició Ecològica remarquen que aquests sensors a la carretera també permetran saber, en temps real, el volum de trànsit per aquestes vies que es controlen. També els vehicles que entren o surten de l’àrea metropolitana. L’AP-7 i l’AP-2 en queden fora de moment perquè són de titularitat estatal.
Rèplica digital i robotització
El projecte també començarà a desenvolupar una rèplica digital de la xarxa viària interurbana de l’entorn metropolità de Barcelona, amb un àmbit inicial de 326 quilòmetres, que ha d’ajudar a millorar la gestió del trànsit. La informació que s’enviï en aquesta zona d’actuació ajudarà a prendre decisions com, per exemple, restriccions d’incorporacions o talls de carril, incidències diverses com ara el col·lapse a les rondes o enviar ajuda amb més rapidesa davant qualsevol sinistre.
També s’han previst proves pilot de robotització de tasques de conservació o d’autobusos autònoms en línies regulars. Territori remarca que aquestes accions volen preparar la xarxa viària per facilitar la futura implantació de la conducció semiautònoma i autònoma. El departament recorda que s’evoluciona cap a aquest model de carretera connectada i intel·ligent per la transformació digital de la mobilitat, els objectius de seguretat viària i els compromisos de sostenibilitat.
El projecte també té una meta a llarg termini consistent a garantir la circulació de vehicles autònoms, en els quals el conductor no ha d’agafar el volant durant quilòmetres. Per fer-ho, els seus responsables consideren que és fonamental impulsar la mobilitat connectada mitjançant comunicacions vehicle-infraestructura (V2I).
A més, tota la informació arribarà al vehicle, que traçarà la millor ruta o coneixerà incidències a l’avançada i en temps real gràcies als sensors que es despleguin per les carreteres. D’aquesta manera prendrà la millor decisió per evitar col·lapses o trobar-se amb un sinistre que dificulti el pas. El pla aprovat també fomenta la innovació i la col·laboració amb empreses, centres d’investigació i programes europeus.
El programa s’emmarca en els objectius del Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030, el desplegament en tot l’àmbit europeu de sistemes intel·ligents de transport (ITS) i de serveis de mobilitat cooperativa (C-ITS) i la llei catalana de mobilitat sostenible. Amb aquest sistema es vol avançar cap a una gestió predictiva del trànsit que també ajudarà tant la seguretat, amb les alertes en temps real, com la reducció d’emissions contaminants. La Generalitat s’inspira en experiències que es desenvolupen en països com Àustria i Alemanya.
En el programa hi participen els departaments de Territori, Habitatge i Transició Ecològica (Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat), Interior (Servei Català de Trànsit) i Presidència (Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital).
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