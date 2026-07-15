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Elionor demana cuidar el "talent jove" en els premis Princesa de Girona
Els guardons, lliurats ahir durant una cerimònia al Gran Teatre del Liceu, distingeixen sis projectes d’èxit. El Rei reivindica, durant el discurs, la necessitat de "progressar plegats".
L’hereva del tron va dir que els premiats són els seus ‘influencers’ preferits
Guillem Costa
L’entrega dels premis Princesa de Girona va tornar, per segon any consecutiu, al Gran Teatre del Liceu. La cerimònia, a la qual van assistir més de 2.000 persones, va servir per entrellaçar sis històries d’èxit que van començar des de lluny i que simbolitzen "moviment compartit" i un "talent jove" que no és innat sinó que és a tot arreu i només li cal "un impuls" per activar-se i obrir-se pas en "un camí d’esforç i acompanyament".
Aquest va ser el fil conductor d’un espectacle que va obrir la companyia de dansa contemporània Silvia Batet, amb un número fascinant, i que va tancar la música de Soleá Morente i Luz Casal. La princesa Elionor, durant el discurs, en què va alternar el català, va assegurar que els premiats són els seus influencers preferits. "Sense ser glamurosos ni mesurar el seu valor pels assoliments que pugen a les xarxes, m’inspiren i m’influeixen", va resumir.
"Em refereixo als qui entrenen bacteris, s’enamoren de problemes amb la intenció de solucionar-los, descobreixen exoplanetes, acompanyen les seves bogeries amb rigor i normalitzen l’amabilitat", va afegir. Aquests influencers, "intel·ligents naturals" que utilitzen la IA però "amb cap i cor", són un exemple del talent jove, una virtut a la qual, segons la princesa Elionor, cal donar l’"acompanyament exacte", "just quan és necessari".
El Rei va assegurar que el procés d’"esforç i formació" dels premiats ofereix "una certesa": "Progressar plegats és l’única cosa que té sentit i és una responsabilitat". A més, abans d’acabar, va fer un esment d’"aquest altre grup de joves de gran talent que ens representa", la selecció espanyola de futbol, que es va enfrontar a França ahir a la nit i de la qual el Rei esperava rebre una "alegria".
Projectes inspiradors
Durant l’acte, conduït per la periodista Cristina Pampín, els premiats d’anys anteriors van entregar els guardons als d’aquest any. Els sis premiats són l’emprenedor social Hatim Azahri, l’empresària Mercedes Bidart, l’empresària Patricia Aymà, la cineasta Gemma Blasco, el científic Rafael Luque i el científic José Eduardo Méndez. Azahri va recordar les paraules simples, però "inspiradores", d’una professora: "Hatim, ets molt intel·ligent". "Si t’inspira, pots desplegar tot el teu potencial", va concloure el fundador d’una entitat que ha transformat l’espai públic del Poble-sec i que ha creat un gimnàs gratuït i un centre d’atenció psicològica per als joves del barri.
Méndez va destacar que el "talent jove" només floreix quan hi ha una societat que el busca i el recolza, mentre que Luque va recordar el màgic moment de la inauguració de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família per relatar com va ser la descoberta del seu primer planeta.
Blasco, autora de la pel·lícula Furia, va explicar que no se sentia representada fins que va veure els treballs de diverses directores. "Crec que el món en què vivim és el relat que ens n’expliquem, només quan el privilegi d’explicar aquest relat estigui repartit d’una manera més horitzontal aconseguirem una representació més fidel de les nostres realitats", va defensar.
El lliurament de premis es va interrompre durant uns minuts per deixar lloc a un diàleg entre el compositor Andrés Salado, anterior premiat, i les artistes Luz Casal i Soleá Morente. "El talent no sempre neix per si mateix. De vegades hi ha una espurna que l’encén", va assenyalar Morente. Casal va rememorar els seus inicis com a cantant: "Vaig tenir una mena d’il·luminació a Avilés i vaig convèncer la mare que m’havia d’apuntar a ball, al conservatori i a tot el que calgués; vaig tenir clar que la formació era molt important".
Totes dues van coincidir en la idea que el talent no és "individual" sinó "col·lectiu". L’acte va estar presidit pels reis, la princesa Elionor, la infanta Sofia, la ministra i vicepresidenta tercera Sara Aagesen i el president Salvador Illa.
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