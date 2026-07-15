Investigació
L’origen del foc de Sentmenat va ser una fallada elèctrica
Clàudia Mas
Els Agents Rurals atribueixen a un accident l’origen de l’incendi forestal declarat el 6 de juliol a Sentmenat (Vallès Occidental). L’informe tècnic d’investigació de les causes conclou que el foc va començar en una carregadora compacta, també coneguda com a minicarregadora, que es va incendiar a causa d’un problema relacionat amb els seus components elèctrics. La investigació, duta a terme amb la col·laboració dels Mossos i la policia local, determina que la màquina es trobava aturada a l’interior d’una finca privada quan es va originar el foc. Es tracta d’un vehicle lleuger utilitzat habitualment en treballs de construcció i moviment de terres.
Les conclusions de l’informe seran traslladades al jutjat encarregat de la causa. L’incendi va cremar 183,53 hectàrees als termes municipals de Sentmenat i Caldes de Montbui. Segons les dades facilitades pels Agents Rurals, el 92,24% de la superfície afectada corresponia a terreny arbrat, tot i que les flames també van arribar a zones de matoll.
Menys de 24 hores després que s’iniciés l’incendi, EL PERIÓDICO va poder accedir a la zona on es trobava la màquina que ara la investigació assenyala com a origen del foc. La carregadora compacta, completament calcinada, es mantenia a l’interior d’una finca que, a simple vista, semblava abandonada. A pocs metres, dos gossos de gran mida lladraven de manera insistent cada vegada que detectaven moviment als voltants. Diversos integrants de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que treballaven a prop del denominat punt zero van explicar llavors que no tenien constància d’haver vist en cap moment els propietaris de la finca ni els responsables de la màquina. El paisatge al voltant del punt d’inici havia quedat completament arrasat.
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