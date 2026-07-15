Les persones de 35 a 44 anys són les que més gasten en lleure a la nit
L’enquesta de l’Ajuntament sobre l’activitat de la ciutat quan es pon el sol revela que entre 6.000 i 80.000 treballadors tenen horari nocturn a Barcelona, un de cada quatre en l’hostaleria.
Les tendències del sector marquen la consolidació del tardeig entre la població madura
Patricia Castán
Els barcelonins gaudeixen de la nit de Barcelona en les seves diferents opcions –restaurants, cocteleries, música en viu, teatre o discoteques–, però amb un pressupost molt diferent segons la franja d’edat. Ho constaten les dades recollides per l’Oficina de la Nit que lidera la comissionada (o alcaldessa de la nit) Carmen Zapata, amb qui volen retratar la situació i impacte de l’activitat que té lloc quan es fa fosc. Les persones de 35 a 44 anys són les que més gasten (61 euros de mitjana), fins al punt de gairebé doblar els desemborsaments dels més joves, de 16 a 24 anys, que s’hi deixen 33,6 euros.
L’Ajuntament ha posat xifres a l’activitat nocturna, que prova de diversificar i ampliar, tenint en compte que la crisi climàtica comporta un ús més gran de la nit, segons Zapata. Per a això s’ha valgut d’una enquesta òmnibus nocturna i d’estudis de mobilitat, en què destaca que entre 66.000 i 80.000 persones treballen a la nit a Barcelona. La radiografia municipal assenyala que els ciutadans participen en activitats nocturnes en trams d’edat que inclouen dels 16 a més de 65 anys, atesa l’àmplia oferta d’opcions lúdiques. Es tracta de rituals que poden integrar sortir a sopar, espectacles o lleure nocturn. "Els barcelonins surten molt", assenyala la comissionada.
Les tendències del sector marquen novetats en aquests hàbits de lleure, com ara la consolidació de les fórmules de tardeig per a la població més madura, i la davallada del consum d’alcohol entre els joves, que també s’interessen més per opcions lúdiques alternatives a les sessions de discoteca tradicionals. Per analitzar les necessitats de la ciutat en horari nocturn, el consistori ha comptabilitzat que fins a 80.000 persones treballen a la nit a Barcelona, en diferents sectors.
Destaca el de l’hostaleria, que crea un de cada quatre llocs de treball en aquesta franja horària. L’Oficina de la Nit valora que un 5% dels desplaçaments en dies laborables es fan entre les deu del vespre i les sis del matí, fet que significa 366.000 persones. En concret, una de cada dues persones que es mouen a la nit ho fan per motius laborals. Com a detall, destaca que la mobilitat sanitària representa el 8% de la mobilitat total en aquesta franja horària.
Espectacles, sopars o lleure
El 60% de les persones es desplacen en vehicle propi. I una cinquena part de tots els moviments, en concret el 19%, l’ocupa el lleure. L’ús i gaudi de la nit dels barcelonins és desigual en rutines i despesa. Els més joves són els qui més surten. El 81% d’entre 16 i 24 anys afirma que surt amb regularitat per anar a espectacles, sopars o lleure. Això sí, la seva despesa mitjana és de 33,6 euros, segons la seva economia. La franja d’edat següent és la segona més noctàmbula, ja que el 78,6% d’entre 25 i 34 anys són noctàmbuls, amb un pressupost també més gran: de 45 euros per persona.
Són majoria (62%) la població de 35 a 44 anys que disfruta de l’oferta nocturna, tot i que amb un salt econòmic pel fet que solen ser perfils amb ingressos laborals més estables. Gasten 61 euros i són el consumidor més desitjat per al sector en aquesta franja horària. El 52% dels barcelonins entre 45 i 54 anys també són usuaris de la nit amb una mitjana de despesa de 58 euros. Esgoten l’activitat nocturna un 46,4% de ciutadans de 55 a 64 anys, amb un dispendi de 52 euros. Fins i tot un 22% dels de més de 65 anys continuen consumint espectacles o sopars a la ciutat.
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter