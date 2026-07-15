Espai popular autoorganitzat
Polèmica a Tarragona amb la reubicació de l'espai Barraques després de vint anys al Passeig de les Palmeres
L'Ajuntament defensa el canvi per donar cabuda a altres entitats, mentre que el col·lectiu denuncia que la decisió amaga "motius polítics"
Tarragona prepara la festa de Sant Magí més llarga, amb tretze dies de celebració i l'eclipsi solar com a protagonista
Jan Magarolas
A dos mesos perquè comencin les festes de Santa Tecla, l'Ajuntament de Tarragona i l'espai popular de Barraques s'han embrancat en una polèmica per la ubicació dels concerts de la festa major. Després de vint anys situats al passeig de les Palmeres, Barraques denuncia aquest cop que el consistori "els n'ha expulsat per motius polítics", mentre que la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos (PSC), ho contradiu i assegura que s'ha demanat a l'entitat que busqui "ubicacions alternatives" per donar cabuda a altres agrupacions.
Barraques: "Hi ha motius polítics"
A principis de juny, Barraques Tarragona va denunciar, a través de les xarxes socials, que l'Ajuntament de Tarragona els apartava del que ha estat el seu espai durant vint edicions, el passeig de les Palmeres, a tocar del Balcó del Mediterrani. L'entitat apuntava directament a Ramos i al govern municipal, del PSC, i els acusava "d'expulsar-los sense oferir cap alternativa", una decisió que consideren "arbitrària i unilateral i que evidencia els motius polítics que hi ha darrere".
Barraques de Tarragona és un espai popular organitzat per cinc entitats socials, culturals i esportives més de la ciutat, que per les festes de Santa Tecla, al setembre, ofereix concerts i espais de debat. Des de l'organització asseguren que cada any passen per l'espai més de 15.000 persones de la ciutat i que es és possible gràcies als 140 voluntaris que hi treballen. La ubicació de les Palmeres permet l'espai necessari per als concerts i popostes de l'entitat, i a més, es troba a certa distància dels habitatges més propers.
El col·lectiu, que es definia en aquest mateix comunicat com "un espai responsable, garantint una festa diversa, inclusiva i segura", exigia "responsabilitat" a l'Ajuntament de Tarragona en aquest assumpte i acusava a Ramos d'haver generat "un conflicte artificial".
Viralització de la polèmica
El tema va prendre més importància quan, el passat dissabte, en un concert al Camp de Mart, el cantant asturià Rodrigo Cuevas va donar veu a una de les portaveus del col·lectiu de Barraques, que es trobava entre el públic i que va lamentar, davant d'un auditori ple, que la comunicació de l'Ajuntament es va fer "amb menys de 2 mesos" de marge per un espai que té més de 20 anys. El públic present va aplaudir les paraules de la portaveu.
Tot seguit, Cuevas també va parlar, en directe, amb la mateixa consellera Ramos. El cantant li va dir, irònicament: "No em diguis que fareu una gastro zona", al que la regidora va respondre: "Només els hem dit que busquin un altre espai perquè enguany l'obrim a altres entitats de la ciutat".
El públic va respondre amb una pitada i l'instant es va viralitzar a les xarxes i va sortir en mitjans d'abast nacional, en especial, per l'advertència de Rodrigo Cuevas, artista molt reconegut en la cultura LGBTI, sobre l'experiència a les festes d'Oviedo: "Allà van ser molt espavilats: van eliminar els espais populars i la festa va fer 'caput'. La festa és un desert, tot ple de privatitzacions i de casetes de gastro 'horteradas'. No és un bon camí robar-li espais a les festes populars".
Ramos: "No hi ha voluntats ocultes"
La resposta de Ramos no es va fer esperar, en ser preguntada a la roda de premsa de presentació dels actes de la festa de Sant Magí, aquest dimarts. La consellera de Cultura i Festes va defensar la decisió i les formes del consistori: "Governar és prendre decisions, agradin o no. Vam decidir obrir un espai públic a altres entitats, encara no sabem el pecat que hem comès". La socialista va tornar a negar que s'hagués "prohibit" cap activitat, va convidar el col·lectiu de Barraques a facilitar una nova ubicació i va atribuir la poca antelació de la comunicació al fet que "el cicle festiu de la ciutat funciona com funciona". "No hi ha voluntats ocultes", va asegurar Ramos.
Alguns partits de l'oposició a l'Ajuntament han criticat la mesura. Des d'ERC asseguren que "excloure Barraques és trencar amb el principi de pluralitat de Santa Tecla" i que la decisió "contradiu els principis del Pla Estratègic de Cultura", aprovat recentment. Els republicans acusen l'alcalde Rubén Viñuales de "deriva autoritària" i li exigeixen que cessi "aquesta persecució contra l'esquerra independentista de Tarragona. Per la seva part, des d'En Comú Podem ha iniciat una campanya de recollida de signatures per exigir que Barraques Tarragona es quedi al passeig de les Palmeres, criticant la decisió "sense un procés de diàleg ni una alternativa consensuada".
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