Previsions astrològiques per Roser Astrologia del 17 al 23 de juliol de 2026
Descobreix que et presenta la setmana
Roser Astrologia / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Vols sentir-te lliure i no dubtaràs a desfer-te del que sents que t’encadena. L’amor es pot presentar en un viatge o bé podries connectar molt amb algú que viu lluny.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Algú pot posar a prova la seguretat en tu mateix i t’anirà bé no caure en la provocació. Són dies per trobar la manera de relaxar-te i desconnectar del que no et va bé.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Et mostraràs combatiu i defensaràs el que calgui. Si a la feina ets víctima d’una injustícia, faràs valer els teus drets. Mires d’estalviar petites quantitats mensuals.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Poses el focus a millorar la teva relació. Si no tens parella, és un moment clau per conèixer persones adients. Potser estaràs més dispers i podries tenir algun oblit.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Vius un pols amb algú perquè cap dels dos vol cedir. Enyores altres temps, potser la infantesa. Para atenció als somnis perquè poden revelar el que realment et preocupa.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Et mantens en silenci davant d'alguns assumptes o amb persones que xerren massa. Si vols millorar la teva imatge saps que hauràs de fer un esforç extra. Trobada familiar.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): Tindràs més coses a fer del que és habitual i podries sentir una mica d’estrès. Prioritza per sentir-te millor. Tens necessitat de parlar i contactes amb alguna amistat.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): Vols visitar un lloc on fa molts anys que no has estat. Possibles gestions relatives a una herència o a algun tipus de donació. Trobada amb els amics per posar-vos al dia.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Si no et pots permetre viatjar, podries descobrir llocs propers ben interessants. Un assumpte familiar et fa rumiar massa i ho deixes córrer. Pots fer noves amistats.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): T’agrada el silenci i estar sol, però ara prefereixes sortir més de casa i fer nous contactes. Es podria perdre una comunicació amb algú i això produiria un malentès.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Si estàs cansat de fer el mateix cada cap de setmana, cerques altres maneres de passar el temps de lleure. Podries enamorar-te, però no tens clar que siguis correspost.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Et sents decebut per un servei rebut o per la compra d'un producte que no és com esperaves. Fas petits canvis en la rutina diària per millorar el teu benestar i la salut.