Rajoy acusa el govern espanyol de pretendre fer "soroll" en un nou article sobre el mundial
L'expresident espanyo considera que les seves declaracions sobre la selecció francesa van ser interpretades "de manera interessada" i defensa el seu dret a l'humor
L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ha evitat demanar disculpes per l'article en què afirmava que la selecció francesa tenia "un altíssim nivell, això sí, sense francesos", unes paraules que han estat qualificades de racistes i xenòfobes i que han provocat una polèmica política i diplomàtica. En una nova columna publicada aquest dimarts a El Debate, diari de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Rajoy defensa que el primer article era una mostra d'"humor", acusa el govern espanyol de pretendre fer “soroll” amb les seves paraules, i carrega contra els qui, segons diu, s’han “xivat” a “un ministre estranger”.
Amb el títol “Cal tenir bon humor”, Rajoy assegura que el seu article anterior s'ha interpretat de manera interessada. Ironitza amb les crítiques que ha rebut del govern de Pedro Sánchez i dona gràcies a les autoritats per “l’atenció que m’han prestat en aquest mundial”. En tot cas, lamenta que “tants esforços dedicats a glosar” les seves “virtuts” hagi distret aquestes “autoritats” d’altres qüestions que estan al cap de tots, preocupen a la gent i haurien d’ocupar les autoritats”.
Segons Rajoy, l’executiu espanyol està més interessat “en xivar-se a un ministre estranger” o “fer una reverència a un primer ministre per provocar soroll, distreure l’atenció” i “que no es parli del que estem vivint”. “Ells no demanen perdó per res. Això, pel que es veu, sempre els toca a altres”, diu per justificar que no es disculpa. I Afegeix: “vostès ja saben com soc i el que penso. Visca Espanya. Hem guanyat un cop més”.
El nou article arriba l'endemà que les seves afirmacions sobre la selecció francesa desencadenessin una forta controvèrsia. Diversos membres del govern francès i dirigents polítics -fins i tot de l’extrema dreta francesa- van condemnar les declaracions per considerar-les ofensives i incompatibles amb la realitat diversa de la societat francesa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, es van disculpar amb França.
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