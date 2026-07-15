Mobilitat
Un de cada tres autobusos serà zero emissions el 2027
TMB incorporarà 136 nous autobusos abans que acabi l’any que ve per avançar cap a un servei de transport públic més net.
Àlex Rebollo
Els autobusos de Barcelona busquen donar una accelerada en la seva ruta cap a la descarbonització. Per a finals del 2027, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) preveu que al voltant d’una tercera part de la seva flota ja sigui zero emissions. El marge en el qual "s’ubiquen els grans operadors europeus", segons ha apuntat la presidenta de TMB i primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, en una roda de premsa a les cotxeres que l’empresa pública té a la Zona Franca. La mateixa Bonet ha explicat que, per arribar a aquest entorn del 30% de vehicles que funcionin amb tecnologies no contaminants, TMB sumarà 136 nous autobusos abans que acabi 2027. Una aposta que suposarà una inversió de 77 milions d’euros.
L’objectiu final de TMB és que dels seus més de mil autobusos, en un futur, el 90% s’impulsin amb energia elèctrica i el 10% restant amb hidrogen. Els percentatges actuals encara queden lluny d’aquest escenari finalista, però l’empresa aspira a avançar pas a pas en aquesta direcció.
Amb tot, aquesta incorporació de 136 busos ara anunciada serà gradual i arrencarà aquest mateix mes d’agost amb l’arribada dels primers cinc minibusos elèctrics de la flota d’autobusos de Barcelona. Fins ara, aquesta havia sigut una de les principals assignatures pendents de TMB en matèria d’electrificació, ja que la companyia ha mantingut fins ara la totalitat de la seva flota de minibusos amb dièsel al no trobar models elèctrics al mercat que s’adaptin a les necessitats de l’orografia de Barcelona. Així, Bonet ha explicat que aquest mateix 14 de juliol s’han licitat dos contractes per adquirir 56 nous autobusos elèctrics, dels quals 26 són per renovar vehicles actuals i 30 per incrementar la flota, a causa de l’augment de demanda que ha patit el servei de transport públic en els últims anys.
Al llarg del 2026 i el 2027 arribaran els altres autobusos fins a completar 136 vehicles elèctrics, entre els quals s’inclouen busos estàndard de 12 metres, minibusos i vehicles articulats.
De fet, la companyia pública va presentar fa just un any una la posada en marxa de 41 carregadors elèctrics a les cotxeres de la Zona Franca, les més grans de la ciutat, en l’inici del seu procés de transformació per acollir una flota que, en el futur, serà majoritàriament elèctrica. Amb tot, aquesta electrificació de la flota d’autobusos de Barcelona requerirà quintuplicar l’actual potència disponible el 2030 i multiplicar-la per set el 2035. Accedir a l’energia elèctrica suficient requerirà la construcció d’una subestació elèctrica a Horta i la interconnexió de les tres cotxeres de TMB per garantir la seguretat del subministrament. Per a això, TMB invertirà prop de 50 milions d’euros.
Els futurs vehicles
Amb el conjunt d’aquestes adquisicions, TMB comptarà amb un total de 372 vehicles zero emissions. Després dels minibusos, a finals del 2026 arribaran també 24 autobusos elèctrics articulats de 18 metres que ja es van adjudicar a l’empresa ByD/Castrosua per un import de 18 milions d’euros. Per a principis del 2027, s’hi sumaran també 20 vehicles estàndards de 12 metres ja adjudicats a l’empresa IRIZAR per un import de 10,7 milions d’euros.
A més d’aquests busos ja pendents d’arribar, TMB ha licitat aquest 14 de juliol aquests 56 vehicles elèctrics que ha anunciat Laia Bonet. D’aquests, hi ha 19 autobusos estàndards agrupats en un contracte valorat en 10,6 milions d’euros i 37 d’articulats licitats per un import de 29,6 milions d’euros. "Avancem cap a una mobilitat pública més neta amb una aposta clara per a l’electrificació que ens permetrà arribar a tenir un terç de la flota zero emissions abans que acabi l’any 2027", ha reivindicat la presidenta de TMB, que ha insistit que tant el parc públic de vivenda com el privat han d’avançar en l’electrificació per "aconseguir un aire més net".
Més enllà de l’ampliació de la flota elèctrica, TMB va adjudicar també 31 minibusos dièsel per 6,8 milions d’euros a l’empresa Indcar, que "compten amb una tecnologia dièsel molt menys contaminant".
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter