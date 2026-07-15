Emergència a l’aigua
Vint persones han mort ofegades a Catalunya el primer mes de la campanya de bany: sis d’ells menors
A les platges, 10 de les 11 víctimes són homes i nou dels casos s’han produït a la Costa Daurada
Germán González
El 15 començava la campanya de bany de Protecció Civil a Catalunya que estarà operativa fins al 15 de setembre. En aquest primer mes, han mort ofegades 20 persones: 11 persones a les platges catalanes, sis en piscines i tres en aigües interiors. Sis d’aquests morts eren menors d’edat, comptant els dos germans bessons que van perdre la
dilluns passat a la nit.
Davant aquestes xifres, Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a extremar la prudència en platges, piscines i aigües interiors durant un estiu que és especialment calorós, com indica la tercera onada de calor en què estem, cosa que incrementa l’afluència a les zones de bany, per evitar accidents que poden ser mortals. Per això insta a mantenir una actitud prudent, seguir les indicacions dels serveis de socorrisme i evitar conductes de risc.
Pel que fa a platges, aquest mes han mort 11 persones a les platges catalanes, la mateixa xifra que durant el primer mes de la campanya del 2025. Per zones, nou de les víctimes s’han registrat a la Costa Daurada, una a la Costa Brava i una a la Costa Brava. L’any passat, en el mateix període, la distribució va ser de sis víctimes a la Costa Central, quatre a la Costa Brava i una a la Costa Daurada.
Del total de víctimes, 10 són homes i una és una dona, la mateixa distribució per sexes que l’any passat. Per franges d’edat, han mort tres menors, quatre persones adultes i quatre persones majors de 65 anys. Durant el primer mes de la campanya del 2025 no es va registrar cap víctima menor d’edat, mentre que les 11 víctimes eren persones adultes, de les quals sis tenien més de 65 anys.
Durant el mes de juny es van registrar sis víctimes mortals a les platges i, durant la primera quinzena de juliol, sis més. L’any passat, set de les víctimes es van registrar durant el mes de juny i quatre durant la primera quinzena de juliol.
A més, des de l’inici de la campanya, 19 persones han resultat ferides per ofegament a les platges catalanes. D’aquestes, cinc van ser traslladades en estat crític, de les quals dues van morir posteriorment, una en estat greu i 13 en estat menys greu als hospitals.
Per això, Protecció Civil recomana banyar-se preferentment en platges vigilades, respectar el color de la bandera i les indicacions del personal de socorrisme, així com no entrar a l’aigua si una persona es troba cansada o indisposta. També esrecomana banyar-se acompanyat, especialment en el cas de les persones grans o dels qui tenen problemes de salut.
Sis víctimes mortals en piscines
Des del 15 de juny han mort sis persones en piscines, el doble que durant el primer mes de la campanya del 2025, quan se’n van registrar tres. Cinc dels ofegaments mortals han tingut lloc en piscines privades i un altre en una piscina pública. Cinc de les víctimes són dones i una és un home. Per franges d’edat, les víctimes són un menor i cinc persones adultes, tres de les quals tenen més de 65 anys.
Durant el mes de juny van morir tres persones en piscines i, durant la primera quinzena de juliol, se n’han registrat tres més. A més, des de l’inici de la campanya, 26 persones han resultat ferides per ofegament en piscines, davant les 15 registrades durant el mateix període de l’any passat. D’aquestes, quatre van ser traslladades en estat crític, dos en estat greu i 20 en estat menys greu. Del total de persones ferides, 16 són menors d’edat, mentre que durant el primer mes de la campanya del 2025 en van ser 13.
Protecció Civil de la Generalitat recorda que els nens han d’estar sempre sota la supervisió directa i continuada d’una persona adulta. S’han d’evitar distraccions, com l’ús del telèfon mòbil, i no deixar mai sols els nens dins de l’aigua ni en l’entorn de la piscina, tot i que sàpiguen nedar o portin elements de flotació.
Tres víctimes mortals en aigües interiors
Des de l’inici de la campanya, tres persones han mort en aigües interiors. Un home de 74 anys ha mort ofegat a l’embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà), i dos nens d’11 anys van ser trobats ahir al riu Ter, a Manlleu, en uns fets que investiguen els Mossos d’Esquadra per confirmar que van morir ofegats, principal hipòtesi de moment. Durant el primer mes de la campanya del 2025 es va registrar una víctima mortal en aigües interiors: un jove de 20 anys a l’embassament d’Alpicat (Segrià).
Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions en rius, embassaments, llacs, basses i altres zones de bany interior, i banyar-se només en espais habilitats. Cal evitar entrar a l’aigua en zones desconegudes o no autoritzades i tenir en compte que hi pot haver corrents, canvis bruscos de profunditat, vegetació, roques o altres elements submergits.
Corresponsabilitat
Durant el primer mes de la campanya de bany, a les platges vigilades catalanes s’han registrat 1.463 banderes grogues i 49 banderes vermelles. Per zones, la Costa Daurada és la que ha concentrat més banderes grogues, amb 503, seguida de la Costa Brava, amb 294; el Barcelonès, amb 256; el Maresme, amb 205; i el Garraf, amb 204.
La majoria de les banderes vermelles també s’han registrat a la Costa Daurada, amb 35, seguida del Garraf, amb nou; el Maresme i la Costa Brava, amb dues cadascun; i el Barcelonès, amb una.
Els principals motius que han donat lloc a l’establiment de banderes grogues i vermelles durant aquest primer mes de campanya han sigut l’estat del mar i el vent. Protecció Civil de la Generalitat recorda que la bandera groga obliga a extremar la precaució durant el bany, mentre que la bandera vermella prohibeix entrar a l’aigua. S’ha de respectar sempre el color de la bandera i seguir les indicacions del personal de socorrisme.
En la campanya d’estiu, Proteccioó Civil recorda la «corresponsabilitt de la ciutadania» i assenyala que «més enllà de la tasca dels serveis de vigilància, socorrisme i emergències, totes les persones poden contribuir a prebvenir accidents mantenint una actitud preventiva, autoprotegint-se i estant atentes a les situacions de risc que es poden produir en el seu entorn».
Per això, s’han de prioritzar les zones de bany vigilades i habilitades, respectar la senyalització i les indicacions del personal de socorrisme, no sobrevalorar les mateixes capacitats per nedar i evitar entrar a l’aigua en cas de cansament o indisposició. Davant d’una persona que es trobi malament o tingui dificultats dins de l’aigua, cal avisar immediatament el servei de socorrisme o trucar al telèfon d’emergències 112.
Més de 1.100 incidents a les platges
Des de l’inici de la campanya de bany, el telèfon d’emergències CAT112 ha rebut 1.171 trucades relacionades amb 765 incidents en l’àmbit de les platges. Les assistències sanitàries han concentrat la major part de l’activitat, amb 742 trucades vinculades a 502 incidents, seguides de les incidències derivades de l’estat del mar, amb 320 trucades relacionades amb 183 incidents. En conjunt, aquestes dues tipologies representen més del 90% de les trucades rebudes.
Per demarcacions, Barcelona ha concentrat el nombre més elevat de trucades, amb 531, seguida de Girona, amb 367, i Tarragona, amb 240. Les comarques amb més trucades han sigut el Barcelonès, amb 224; el Maresme, amb 157; l’Alt Empordà, amb 142; el Baix Empordà, amb 137; i el Tarragonès, amb 90.
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