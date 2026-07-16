Accidents de trànsit
Baixa el consum d’alcohol al volant, però puja l’abús de cocaïna i psicofàrmacs
També augmenta de forma «crítica» la ingesta de medicaments calmants als vianants morts, segons la memòria de toxicologia del 2025
Moren dos conductors a Barcelona després d’un xoc provocat per un cotxe que fugia dels Mossos
Patricia Martín
Un de cada dos conductors morts ha ingerit alcohol, drogues o psicofàrmacs. Una dada preocupant, que es manté constant en els últims anys, però amb tendències que estan virant. El 2025 va descendir el percentatge de positius a l’alcohol (d’un 34% a 32,4%) però va augmentar el consum de drogues (del 16,4% 20,9%) i psicofàrmacs (11,4% al 17%), segons la memòria de troballes toxicològiques en víctimes mortals d’accident de trànsit que elabora anualment l’Institut Nacional de Toxicologia.
A més, el 2025 es va produir un «increment crític» del nombre de vianants morts que havien consumit substàncies que alteren la percepció (fins a un 50,9% de positius, vuit punts més) i, per primera vegada, els psicofàrmacs superen al consum d’alcohol en aquest tipus de víctimes mortals, segons ha destacat el director de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, Jorge González, en la presentació del balanç.
«Aquestes dades no són una enquesta, són de conductors [i vianants] morts, cosa que té un valor extraordinari per la fiabilitat que transmeten», ha destacat al seu torn el director general de Trànsit, Pere Navarro.
En total, la memòria de Toxicologia ha analitzat 1.202 víctimes mortals, entre les quals 894 conductors i 171 vianants. Les dades demostren que la majoria de morts són homes, d’entre 35 i 54 anys, que havien consumit, abans de l’accident, alcohol com a substància principal i de forma intensiva.
Intoxicació severa
El 62,8% dels conductors amb resultats positius presentava una alcoholèmia molt alta, superior a 1,20 grams per litre, cosa que es correlaciona amb graus d’intoxicació molt severa i el 35,9% superava els 2 g/l d’alcohol en sang, «cosa que pràcticament els impossibilitava per al maneig de vehicles», segons ha destacat González. Així mateix, el 20,9% havia consumit drogues, especialment cocaïna (un 14%), que arriba al registre més gran de l’última dècada.
També la ingesta de psicofàrmacs ha experimentat un «notable increment». El 56,6% dels positius havien consumit benzodiazepines, que són depressors del sistema nerviós i s’utilitzen com a calmants, i el 40,1% antidepressius. El director de l’Institut de Toxicologia ha destacat, al seu torn, un «increment notable» de l’abús d’opioides (del 12,1% al 17,8%), els medicaments que s’utilitzen per mitigar el dolor.
Policonsum
També destaca l’augment del policonsum, que ha crescut sis punts, del 13,1% en la memòria del 2024 a un 19,1%. La combinació més freqüent és d’alcohol més cocaïna. A més, el 36,3% dels positius havia consumit dues o més substàncies.
Quant als vianants, el 2025 es va produir un «notable increment» dels vianants que de manera prèvia a perdre la vida en un accident havien consumit substàncies que alteren la percepció, fins a un 50,9% de casos positius, vuit punts més que el 2024. A més, per primera vegada, hi ha un consum més gran de psicofàrmacs (el 57,5% dels positius, amb un augment d’11,7 punts) que d’alcohol (el 48,3%).
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