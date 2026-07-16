la xacra de l’estiu
Un altre dimecres infernal deixa 44,4 graus a València i 42,4 a Catalunya
El 40% de les estacions espanyoles van registrar temperatures per sobre dels 35 ºC i gairebé un centenar van superar els 40 ºC. L’entrada d’una altra massa d’aire càlid apunta que la calor no donarà treva, com estava previst, la setmana vinent.
Valentina Raffio
Infernal. Persistent. I, a desgrat de molts, interminable. La calor d’aquest estiu a Espanya està adquirint caires cada vegada més extrems. Segons constaten els registres, enguany el primer esclat de les temperatures es va produir en ple mes de maig. Entre juny i juliol es van registrar dues grans onades de calor que es van estendre a tot el territori i que la setmana passada, sense anar més lluny, van obligar a activar avisos de nivell vermell a Catalunya per temperatures extremes. Una setmana més tard, la calor va tornar ahir a escalar fins a deixar màximes de 44,4 ºC a València i de 42,4 ºC a Catalunya. I, tot això, en un dia en què l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va advertir d’una nova pujada dels termòmetres a partir del cap de setmana que, potser, podria derivar en una altra onada de calor.
Ahir, davant les previsions d’una jornada infernal, s’havien activat avisos per calor en gran part de l’est peninsular, així com a l’arxipèlag balear. A Saragossa i València, els avisos s’havien elevat a nivell vermell. A Catalunya, el Meteocat també havia posat en avís per calor totes les comarques i, a més, havia encès avisos de nivell vermell al Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat davant la previsió que la calor arribés a nivells extrems. I així va ser. Segons constaten els registres, el 40% de les estacions meteorològiques espanyoles van registrar temperatures per sobre dels 35 ºC i fins a un centenar van superar el llindar dels 40 ºC. El valor més alt es va observar al municipi d’Ontinyent, a València, on el mercuri va escalar fins als 44,4 ºC.
A Catalunya s’estima que dos de cada tres municipis van viure una jornada per sobre de la línia de la calor extrema dels 35 ºC. Com és el cas de Barcelona, on es van registrar màximes de 36,4 ºC a l’Observatori Fabra i a Zona Universitària, i de 35,4 ºC al Raval. I fins a una vintena van superar els 40 graus. Entre els valors més extrems del dia destaquen els 42,4 ºC observats a Anglès (la Selva). Al Vallès i el Baix Llobregat, on hi havia activats avisos vermells per altes temperatures, es van registrar 41,8 ºC a Vacarisses, gairebé 40 ºC a Caldes de Montbui i 40,4 ºC a Vallirana.
Fa uns dies, els models apuntaven que, després del pas d’aquest enèsim dimecres de calor infernal, els termòmetres començarien a afluixar. Però, segons els especialistes, la situació ha canviat. I els escenaris no són gens encoratjadors. Ara, sembla que el patró de bloqueig que actualment està donant lloc a temperatures molt elevades a la meitat oriental peninsular, lluny de dissipar-se, a partir del cap de setmana que ve es tornarà a reforçar.
Intensitat i durada
La configuració atmosfèrica permetrà l’entrada d’una massa d’aire càlid, sec i amb pols en suspensió sobre bona part de la península i les Balears que es podria convertir en una altra gran onada de calor que s’allargaria fins, com a mínim, dijous o divendres. Tot i que les prediccions es mostren incertes sobre la intensitat i durada d’aquest episodi.
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