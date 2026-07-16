seguretat
BCN aprova la regulació de les tàser per a la Guàrdia Urbana
El nou reglament especifica en quins casos els agents les poden utilitzar i el control que s’estableix d’aquestes pistoles elèctriques.
Germán González
La Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment el reglament que regula la dotació i l’ús dels dispositius conductors d’energia (DCE), coneguts com a pistoles tàser, per part de la Guàrdia Urbana amb els vots a favor del govern municipal del PSC, Junts per Barcelona i el Partit Popular. En contra van votar BComú i ERC, mentre que Vox es va abstenir.La Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el reglament que regula la dotació i ús dels dispositius conductors d’energia (DCE), conegudes com a pistoles tàser, per part de la Guàrdia Urbana amb els vots a favor del govern municipal del PSC, Junts per Barcelona i el Partit Popular. En contra van votar BComú i ERC mentre que Vox es va abstenir
El cos policial barceloní ja disposa d’un marc jurídic i operatiu per a la utilització d’aquesta eina, fixa els requisits de formació dels agents i incorpora mecanismes específics de control, avaluació i rendició de comptes.D’aquesta manera, el cos policial barceloní disposa d’un marc jurídic i operatiu per a la utilització d’aquesta eina fixa els requisits de formació dels agents i incorpora mecanismes específics de control, avaluació i rendició de comptes.
A partir d’ara s’obre el període d’exposició pública, abans d’aprovar-se definitivament en el Consell Plenari de la ciutat. És la segona vegada que es tramitava aquest reglament després que en el ple de fa un any el vot en contra de Junts, juntament amb BComú i ERC, frenés la proposta.A partir d’ara s’obre el període d’exposició pública, abans d’aprovar-se definitivament en el Consell Plenari de la ciutat. És la segona vegada que es tramitava aquest reglament després que en el ple de fa un any el vot en contra de Junts, juntament amb BComú i ERC frenés la proposta.
El reglament continua sent el mateix que es va intentar aprovar fa un any i estableix que les tàser no es podran utilitzar amb persones de menys de 14 anys, embarassades, persones d’edat avançada i febles de salut. L’objectiu és que la Urbana les pugui utilitzar a principis de l’estiu que ve, una vegada finalitzi el procés burocràtic, es comprin aquestes pistoles i es faci un curs de formació als agents.El reglament continua sent el mateix que es va intentar aprovar fa un any i estableix que les tàser no es podran utilitzar amb menors de 14 anys, embarassades, persones d’edat avançada i febles de salut. L’objectiu és que la Urbana les pugui utilitzar a principis de l’estiu que ve, una vegada finalitzi el procés burocràtic, es comprin aquestes pistoles i es faci un curs de formació als agents.
Aquests dispositius són una eina intermèdia entre la defensa extensible i l’arma de foc, amb l’objectiu de disposar d’un recurs addicional per fer front a situacions d’elevada complexitat i risc greu per a la integritat física de les persones. Tant els Mossos d’Esquadra com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, a més de nombroses policies locals, tenen aquestes pistoles.
Només es poden utilitzar en situacions de risc greu per a la vida o integritat física d’agents, terceres persones o la mateixa persona implicada: agressions violentes, amenaces amb armes o objectes perillosos, intents d’autòlisi o altres situacions d’extrema necessitat per evitar un mal imminent.Només poden ser utilitzades en situacions en les quals hi hagi un risc greu per a la vida o la integritat física d’agents, terceres persones o de la mateixa persona implicada: com agressions violentes, amenaces amb armes o objectes perillosos, intents d’autòlisi o altres situacions d’extrema necessitat en les quals sigui necessari evitar un mal imminent.
El reglament recorda que abans de recórrer a aquesta eina, i sempre que les circumstàncies ho permetin, els agents hauran d’esgotar les vies de diàleg, negociació i mediació i advertir clarament la persona afectada de la possibilitat d’utilitzar el dispositiu si no modifica la seva conducta.El reglament recorda que abans de recórrer a aquesta eina, i sempre que les circumstàncies ho permetin, els agents hauran d’esgotar les vies de diàleg, negociació i mediació i advertir de forma clara la persona afectada de la possibilitat d’utilitzar el dispositiu si no modifica la seva conducta.
El text prohibeix expressament l’ús dels dispositius sobre persones immobilitzades o emmanillades sota custòdia policial en dependències policials i davant conductes de resistència merament passiva.El text prohibeix expressament l’ús dels dispositius sobre persones immobilitzades o emmanillades sota custòdia policial en dependències policials i també davant conductes de resistència merament passiva. Així mateix, com a norma general no podran utilitzar-se sobre dones embarassades, menors de 14 anys, persones d’edat avançada o especialment vulnerables per motius de salut, tret de situacions excepcionals en les quals sigui necessari evitar un mal major o un risc greu i immediat.
Mínim imprescindible
La normativa estableix que les descàrregues s’han de limitar al mínim imprescindible per neutralitzar l’amenaça i fixa una durada màxima de cinc segons per a cada operació del dispositiu.La normativa també estableix que les descàrregues s’han de limitar al mínim imprescindible per neutralitzar l’amenaça existent i fixa una durada màxima de cinc segons per a cada activació del dispositiu.
Només podran disposar de dispositius els membres de la Guàrdia Urbana que siguin funcionaris de carrera, hagin superat la formació específica obligatòria i exerceixin funcions de comandament o operatives determinades.Només podran disposar de dispositius els membres de la Guàrdia Urbana que siguin funcionaris de carrera, hagin superat la formació específica obligatòria i desenvolupin funcions de comandament o operatives determinades.
La formació inclourà continguts jurídics operatius, de seguretat i primers auxilis, així com coneixements sobre l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA). També s’incorpora formació específica per a la intervenció en crisis de salut mental, amb la participació d’institucions sanitàries i equips especialitzats, per potenciar les tècniques de desescalada i reducció de la tensió. nLa formació inclourà continguts jurídics operatius, de seguretat i primers auxilis, així com coneixements sobre l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA). També s’incorpora formació específica per a la intervenció en situacions relacionades amb crisi de salut mental, amb la participació d’institucions sanitàries i equips especialitzats, per potenciar les tècniques de desescalada i reducció de la tensió.
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