Legislació
El Govern endurirà la llei sobre construcció en zones inundables
La normativa, que entra avui en fase de consulta pública, planteja més altura per als pisos en risc i exigeix a totes les localitats afectades més eines per minimitzar l’impacte de les riuades.
Valentina Raffio
La dana de València va demostrar fins a quin punt una inundació pot resultar devastadora. I l’avenç del canvi climàtic, adverteixen els experts, ens recorda que aquest tipus de catàstrofes alimentades per l’escalfament global poden tornar-se cada vegada més freqüents i intenses. És per això que el Govern prepara un nou reial decret llei per reformar la normativa sobre zones inundables.
Segons expliquen fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica, l’objectiu d’aquest projecte és millorar la preparació de tots els municipis davant aquest tipus d’episodis i, sobretot, augmentar les mesures de protecció per a la població. Entre les mesures contemplades per la normativa hi ha elements com endurir requisits de construcció en zones inundables i elevar encara més l’altura de les llars per evitar que en una eventual riuada arribi a zones habitables. O també exigir a totes les localitats situades en zones inundables que, a més de comptar amb plans d’evacuació, despleguin eines per minimitzar l’impacte de les inundacions.
La nova normativa, que estarà en fase de consulta pública des d’avui fins al 16 de setembre, planteja endurir encara més els requisits de construcció en zones inundables. En alguns punts catalogats amb alt risc d’inundació es prohibirà directament la creació de nous edificis residencials i instal·lacions vulnerables. En d’altres, situats dins dels límits de sòls urbans, les noves construccions tindran limitacions com, per exemple, la prohibició que els baixos s’utilitzin com a zones habitables, així com vetar la creació de garatges o soterranis en aquestes construccions. També es planteja l’obligació d’elevar el primer pis "almenys un metre per sobre de la cota de l’aigua" assolida durant anteriors riuades extremes per evitar així que futurs episodis arribin a zones que es trobin habitades.
En el cas dels immobles ja construïts en zones inundables, la normativa introdueix noves obligacions i limitacions per millorar la seva seguretat i adaptació al risc. D’una banda, es planteja incorporar de manera progressiva mesures d’autoprotecció i adaptació als edificis. D’altra banda, s’imposaran canvis d’ús com, per exemple, prohibir la utilització de les plantes baixes dels edificis situats en zones inundables per a "usos vulnerables".
A més, segons constata el text, després de l’aprovació d’aquest reial decret llei els propietaris de finques situades en zones de risc estaran obligats a informar a futurs compradors de la situació de l’immoble i del seu nivell de risc davant eventuals inundacions.
"Conviure amb el risc"
Una altra de les grans novetats de la llei, encara en fase embrionària, serà reforçar les mesures d’adaptació davant inundacions. Fins ara, la normativa obligava els municipis situats en zones inundables a elaborar plans d’evacuació davant riuades. Però ara l’objectiu és anar un pas més enllà i adaptar els edificis per "conviure amb el risc" de riuades i, sobretot, minimitzar els danys derivats d’aquest tipus d’episodis. Per a això, el text insta els municipis a elaborar nous plans municipals d’adaptació al risc d’inundació per complementar els actuals plans municipals de Protecció Civil i, a més, plantejar el desplegament de mesures concretes per evitar que l’aigua causi estralls en una ciutat. Entre les accions proposades s’esmenta el desplegament de barreres temporals i portes estanques per evitar que l’aigua entri en edificis durant episodis d’inundacions extremes.
L’objectiu del Govern és aprovar aquesta llei durant aquesta legislatura.
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