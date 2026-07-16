Dos màsters obtenen per primer cop el nou segell de qualitat de la UE per a títols conjunts
Brussel·les reconeix postgraus de la UB i de la Universitat Catòlica de València
Montse Baraza
Dos màsters coordinats per universitats espanyoles han rebut per primera vegada el segell Joint European Degree Label, un distintiu europeu que reconeix programes conjunts impartits per institucions de diferents països en aliances universitàries europees. El reconeixement es va entregar ahir a Brussel·les, en un acte organitzat per la Comissió Europea.Dos màsters coordinats per universitats espanyoles han rebut per primera vegada el segell Joint European Degree Label, un nou distintiu europeu que reconeix programes universitaris conjunts impartits per institucions de diferents països en el marc de les aliances universitàries europees. El reconeixement s’ha entregat aquest dimecres a Brussel·les, en un acte organitzat per la Comissió Europea.
Un dels programes distingits és el Màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat de CHARM-EU, una aliança universitària europea coordinada per la Universitat de Barcelona. L’altre és el Màster Conjunt en Biotecnologia Marina d’EU-CONEXUS, coordinat per la Universitat Catòlica de València.Un dels programes distingits és el Màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat de CHARM-EU, una aliança universitària europea coordinada per la Universitat de Barcelona. L’altre és el Màster Conjunt en Biotecnologia Marina d’EU-CONNEXUS, coordinat per la Universitat Catòlica de València.
El segell Joint European Degree Label es concedeix a titulacions conjuntes desenvolupades mitjançant cooperació transnacional entre institucions d’educació superior d’almenys dos estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. El seu objectiu és identificar programes amb governança acadèmica compartida, mobilitat internacional, dimensió europea i alts estàndards de qualitat.El segell Joint European Degree Label es concedeix a titulacions conjuntes desenvolupades mitjançant cooperació transnacional entre institucions d’educació superior d’almenys dos Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. El seu objectiu és identificar programes amb una governança acadèmica compartida, mobilitat internacional, dimensió europea i alts estàndards de qualitat.
El nou segell europeu busca donar visibilitat a programes conjunts d’alta qualitat i ajudar estudiants, ocupadors i institucions a identificar titulacions amb un marcat perfil europeu. També és un pas previ cap al desenvolupament d’un possible títol europeu conjunt, conegut com a Joint European Degree.El nou segell europeu busca donar visibilitat a programes conjunts d’alta qualitat i ajudar estudiants, ocupadors i institucions a identificar titulacions amb un marcat perfil europeu. També es considera un pas previ cap al futur desenvolupament d’un possible títol europeu conjunt, conegut com a Joint European Degree.
Sostenibilitat i inclusió
En el cas de l’aliança universitària CHARM-EU, el màster reconegut és un programa de 90 crèdits ECTS dirigit acadèmicament pel Trinity College Dublin i gestionat administrativament per la Universitat de Barcelona. En aquesta aliança hi participen també set universitats europees més.En el cas de l’aliança universitària CHARM-EU, el màster reconegut és un programa de 90 crèdits ECTS dirigit acadèmicament per Trinity College Dublin i gestionat administrativament per la Universitat de Barcelona. En aquesta aliança hi participen també set universitats europees més: Utrecht University, Eötvös Loránd University Budapest, University of Montpeller, Åbo Akademi University, Julius-Maximilians-University Würzburg, Ruhr West University of Applied Sciences i The University of Bergen. Té 100 places i dura dos cursos acadèmics, cada un amb un preu de 2.500 euros. L’idioma d’ensenyament és l’anglès. El programa està orientat a la sostenibilitat, la inclusió i la resolució de reptes globals.El màster té 100 places i dura dos cursos acadèmics, cadascun dels quals té un preu de 2.500 euros. L’idioma d’ensenyament és l’anglès. El programa està orientat a la sostenibilitat, la inclusió i la resolució de reptes globals.
El segon programa reconegut, el Màster Conjunt en Biotecnologia Marina d’EU-CONEXUS, té 120 crèdits ECTS i està coordinat per la Universitat Catòlica de València. EU-CONEXUS és una aliança europea centrada en la sostenibilitat de les zones costaneres urbanes i semiurbanes.El segon programa reconegut, el Màster Conjunt en Biotecnologia Marina d’EU-CONNEXUS, té 120 crèdits ECTS i està coordinat per la Universitat Catòlica de València. EU-CONNEXUS és una aliança europea centrada en la sostenibilitat intel·ligent de les zones costaneres urbanes i semurbanes.
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Aquests són els millors esmorzars de forquilla de les comarques gironines
- Tragèdia al riu Ter a Manlleu: moren dos bessons d'11 anys ofegats
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria
- Necrològiques del 15 de juliol de 2026