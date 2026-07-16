Formació superior
Quinze experts examinaran el polèmic examen de Matemàtiques
La consellera d’Universitats es reuneix amb els responsables de les matèries de la selectivitat per fer una avaluació de les proves
Helena López
Catalunya ha demanat a 15 experts un informe comparatiu sobre el polèmic examen de Matemàtiques de les PAU del juny passat per "prendre mesures" en el futur. Així ho va explicar ahir la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, en un acte de l’Agència per a la Qualitat Universitària (AQU) de Catalunya celebrat a la UPF.
Els especialistes en Matemàtiques –entre ells, Raül Fernández, president de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (Feemcat), segons va remarcar la mateixa Montserrat– hauran de comparar l’examen del juny –el del "drama"– amb el que es va fer dies després per a l’alumnat que no es va poder presentar a l’examen per diverses incidències, amb els fets anys anteriors i amb els de la resta de comunitats autònomes.
De fet, Montserrat es va reunir dimarts amb els responsables de les matèries de la selectivitat per fer una avaluació de les proves. La reunió ja estava programada, però hi va sorgir el tema de l’examen de Matemàtiques (que va obtenir un 4,1 de mitjana, la nota més baixa registrada en l’última dècada).
La consellera va reconèixer que el suspens en Matemàtiques no és "una bona notícia", però va defensar que cal analitzar les dades amb perspectiva temporal. Va recordar que des del 2014 hi ha hagut tres convocatòries de les PAU en les quals la mitjana de Matemàtiques s’ha situat per sota del cinc: el 2014, el 2024 i aquest any.
Segons la consellera, les dificultats amb aquesta matèria són "un repte" que no és exclusiu de Catalunya i que requereix una resposta "estructural" i compartida amb el sistema educatiu.
La consellera va destacar que en els 36 anys d’història de les PAU mai una consellera s’havia reunit amb els coordinadors de les matèries. També va assenyalar que la reunió de dimarts va ser la tercera trobada per fer una avaluació contínua de les PAU, després de la introducció, el 2024, d’un nou model d’examen, "amb l’objectiu de recollir percepcions amb objectivitat" i "necessitats", tenint en compte, a més, que el curs vinent entra en vigor la fusió de les matèries de ciències a primer de batxillerat.
Peticions de revisió
"Vam fer una enquesta als correctors de totes les matèries, de les 35, de manera anònima, per veure l’adequació del currículum amb el model d’examen, i han posat una nota superior al 8 en l’adequació de l’examen de Matemàtiques", va assenyalar també la consellera, que va destacar que exàmens com Química o Filosofia havien registrat més peticions de revisió que el de Matemàtiques: aquest va registrar 490 sol·licituds enfront de les més de 500 de Química i Filosofia.
De fet, la principal queixa dels estudiants sobre l’examen de Matemàtiques era que resultava gairebé "impossible d’acabar", per la qual cosa molts no van anar a la revisió, conscients que era impossible apujar nota perquè no havien respost a la meitat de les preguntes. L’altra crítica ha anat dirigida a la redacció confusa d’alguns enunciats.
Segons la consellera, l’objectiu és el "rigor acadèmic": "Els exàmens no els posa el Govern, els posen els experts", va concloure.
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